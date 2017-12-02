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“我们错了”：加拿大政府这些年来都向谁道过歉？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 2 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在过去一个星期里，加拿大人两次看见总理特鲁多的眼泪，在他代表联邦政府分别向纽芬兰省原住民和加拿大同性恋群体道歉的时候。打过官司的人都知道，律师最不喜欢自己的客户道歉，因为随之而来的可能是赔偿。美国国会要拖到2008年才为二百年奴隶制向黑人道歉，而且还不忘特意说明，这个道歉不能被用作索赔根据。

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相比之下，加拿大要爽快多了。过去十几年来，由保守党和自由党轮番领导的联邦政府数次道歉，相关经济赔偿亦达数亿加元。以下是一份并不完全的加拿大政府道歉”清单“。

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  1. 日裔移民集中营

(Bibliothèques et Archives Canada)

1988年9月22日，保守党总理马尔罗尼（Brian Mulroney）向日裔移民集中营的幸存者做出正式道歉和2亿4千万加元的经济赔偿。

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日本袭击珍珠港后，加拿大政府下令监禁日裔加拿大人。从1942年到1946年，有两万多日裔加拿大公民被没收所有财产，被关进在BC省、曼尼托巴省和阿尔伯塔省的集中营。

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  1. 华人移民的人头税

（CP/Fred Chartrand)

2006年6月22日，保守党总理哈珀（Stephen Harper）向加拿大华人群体做出道歉，并向每个人头税受害者后人提供2万加元的赔偿。有将近400人获得了赔偿。

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自1885年到1923年，有8万多华人交纳了加拿大政府专为阻挡来自中国的移民设立的人头税。

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  1. 原住民寄宿学校

2008年6月11日，哈珀为原住民儿童在寄宿学校受到的虐待正式道歉。

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从1870年到1996年，大约15万原住民儿童被从家人身边带走，被送进联邦政府资助的寄宿学校。大部分学校由教会管理。哈珀承认，这种同化政策给原住民造成了持久的伤害。

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  1. 拒绝接受锡克移民

（Bibliothèque et Archives Canada）

2016年5月18日，自由党总理特鲁多为1914年拒绝接受一批来自印度的锡克族人做出道歉

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当时加拿大政府不愿意接受印度人。为此提出入境者不得半途中转、必须有200加元现金的要求。以印度到加拿大的距离和当时的旅行条件，第一个要求是明显的刁难。1914年，大约400名印度人（其中大多为锡克族）乘船到达温哥华港口。他们被困在船上好几个星期，多番努力，但最后仍然被迫原路返回。抵达印度后，有二十多人被上船检查的英国士兵打死，还有一些人被关押。

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  1. 奥马尔.卡德尔（Omar Khadr

（CP/Ason Franson）

2017年7月7日，加拿大政府向卡德尔做出道歉，并赔偿他1千零50万加元。公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）承认，在卡德尔被关押在关塔纳摩美军基地的十年时间里，加拿大政府没有尽到对他的责任。

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卡德尔被送到关塔纳摩时只有15岁。在其他西方国家陆续接走本国公民后，他变成关塔纳摩唯一一个有西方国家国籍的囚犯。

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  1. 纽芬兰省原住民寄宿生

2017年11月24日，特鲁多代表加拿大政府向纽芬兰省曾上过寄宿学校的原住民道歉

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2008年联邦政府原住民寄宿生道歉时，没有包括纽芬兰省原住民。理由是该省1949年才加入加拿大联邦，它的寄宿学校因此不归联邦政府负责。

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7．因性取向被军队和联邦机构开除的前军人和前公务员

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2017年11月28日，特鲁多为同性恋、双性恋、跨性别者等群体受到的迫害和不公道歉

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上个世纪60年代到90年代初，加拿大军队和联邦政府机构中的同性恋遭到清洗。在特鲁多道歉的同时，联邦政府也拨出1.45亿加元用于赔偿受害者，但赔偿方式将由法庭裁决。

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即将做出的道歉

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特鲁多政府即将为二战中拒绝接受犹太人难民道歉。1939年6月7日，900多名德国犹太人乘坐的“圣路易”号客轮到达加拿大。被加拿大政府拒绝后，客轮返回欧洲。船上有大约四分之一乘客后来死于纳粹集中营。

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（RCI avec Radio-Canada et CBC, Evan Dyer）

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文章分类: 社会移民与难民

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