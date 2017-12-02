爱上一座城市，用镜头与它对话 – Brenda,单蓓和她的《蒙人说事》

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Brenda – 单蓓是一位奇女子。从繁华似锦的“地球中心”上海来到地球一角的蒙特利尔，她说她为了简单生活而来。这里有清冷的空气，四季的美景，但更加令她着迷的是这里自由的气息。

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作为一位曾经异常忙碌的媒体人和英文节目策划和导演，现在的Brenda两年来都在专心地做着一个叫《蒙人说事》的跨文化、跨语言访谈视频节目。在加拿大微信订阅号+文字+猎奇大标题包打天下的中文媒体环境里，《蒙人说事》应该说是一朵奇葩。

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做视频本来就是一件费力费神的事，再加上又是访谈，她还喜欢访问中英法语各界文化人士，这就难怪《蒙人说事》一直未能大火。即便如此，你还是常常能看到Brenda – 单蓓扛着大包的摄影器材，风风火火地呼喝着她的小小团队，在视频这个加拿大华文媒体不得不跨过去的崎岖路上疾步前行。

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出于对辛苦干视频的媒体同仁的致敬，加拿大国际广播也为Brenda打开演播室，用很少使用的视频方式来做这次采访。

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Brenda – 单蓓演播室视频采访

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新锐媒体 人物 – Brenda,单蓓

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人物扫描：Brenda – 单蓓。80后，来加拿大3年。原上海电视台外语频道活动双语主持、导演和编辑。

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人物印象：单蓓似乎有永远消耗不尽的精力。她有的不仅是不断闪现跳动的ideas，执行力更是令人印象深刻。

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人物经历：来加拿大之前，曾在国内少数几个英文电视频道担任一线英语新闻、双语访谈和辩论节目的策划和导演。

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数字媒体项目：《蒙人说事》双语视频节目、《单聊chitchat》轻松综艺节目

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项目阶段：发展期。每月在《蒙城汇》微信订阅号推送1-2次。目前欢迎外界资本注入和合作洽谈。

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《蒙人说事》之 Marie-Claude on Contemporary Chinese Design Works

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Brenda工作照





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