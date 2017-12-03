周末网络广播（2017年12月3日）

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, December 1, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天的周末网络广播我们请吴薇、方华二位制作人分别介绍两篇他们这个星期所作的报道

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枫叶是否足够坚固？加美联合军演与朝鲜核威胁

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© AFP Contributor

本星期二（11月28日），朝鲜发射了一枚洲际导弹并再次宣称已经拥有打击美国境内任何一个目标的能力。加拿大就在美国旁边，离得很近，瞄准美国目标的导弹也有可能向加拿大飞来。二战后期日本向美国发射的气球炸弹就曾有几颗落在加拿大的萨斯喀彻温省。可目前加拿大除了在与美国的联合军演加进了应对核导弹的内容，好像也没有什么具体的应对计划。请浏览和收听吴薇的详细报道。

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住址在富人区？国税局可能要找上门

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最近再次曝光的一些各国富翁将资产转移到海外的文件中，也有上千名加拿大人。但这些人是不是依法纳税了， 查起来并不容易。以前税局曾根据纳税人拥有财产的情况来推算其是否有偷税漏税的嫌疑。现在加拿大税局宣布将在加拿大的五个地区根据邮政编码分区对富人区住户进行重点稽查。请浏览和收听方华的报道。

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爱德华王子岛华人移民为加拿大身份各出奇招

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爱德华王子岛是加拿大最小的省份，人口仅超过10万。近年来开始以吸引移民来促进经济发展。华人移民也越来越多， 仅投资移民去年就有200多，还有一些留学生。他们中的一些人为了拿到加拿大身份，针对省政府的政策各出奇招，挖空了心思，还有的竟然盘剥同胞。请浏览吴薇的具体报道

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加拿大不知是该哭还是该笑：新能源成本已低于传统能源

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眼见石油价格低迷，加拿大石油产业进退两难。一方面加拿大蕴藏的石油资源如果不赶紧开发，以后随着清洁能源的发展，可能就用不上了， 另一方面由于开采成本高，在油价低迷时又不能扩大开采。这真有点让加拿大石油产业哭笑不得。请浏览收听方华的报道

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以上是加广节目制作人为您介绍的几篇本周报道，我们今天的节目就到这里，我是亚明。

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谢谢您收听收看我们的报道，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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