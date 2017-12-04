特鲁多与李克强会晤。
Photo Credit: Fred Dufour/AP

特鲁多访华：联合记者会临时取消，预期中的加中自由贸易谈判没有开始

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 4 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多12月3日到7日之间，对中国进行正式访问。

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特鲁多此行最希望的一件事情，就是能够与中国签署协议，正式展开双边的自由贸易协议谈判。

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但星期一晚间，这个预期落空。

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“探索性谈判”继续
加拿大广播公司（CBC）跟随总理特鲁多访华的记者称，星期一下午，特鲁多和中国总理李克强在人民大会堂的会谈时间比预期长了很多。

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之后，原定举行的联合记者会忽然被取消。

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总理办公室告诉记者，是中方取消了这次记者会。

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特鲁多在之后的声明中表示，自己很高兴，加中双方的“探索性会谈”会继续举行，目标是最终签署全面自由贸易协定。

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他说“我们相信，如果做的恰当，自由贸易会对双边经济带来益处。”

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与世界第二大经济体签订自由贸易协定，对很对加拿大商界人士来说，吸引力无法抵挡。他们已经公开对此表示支持。

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不过，目前还不大清楚，中国方面对于特鲁多政府提出的，自由贸易协议必须优先考虑劳工权益以及性别平等原则是否认同。

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李克强暗示说，中国已经准备好与加拿大有更多接触，尤其在人权方面，并成立了两个部长级工作机构来处理此事。

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李克强在声明中表示，双方都同意，由于不同的国家环境，在很多问题上发生分歧是很自然的。只要坚持相互尊重、平等、和互利的原则，就会看到双方相互理解，以及双边关系增强。

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他还称，加中两国都支持自由贸易，并会消除投资障碍。

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李克强通过翻译表示：“中国对双方就自由贸易展开谈判持开放态度”。

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特鲁多在北京加拿大大使馆前。Sean Kilpatrick/CP

签署了菜籽油、猪牛肉贸易协定
李克强与特鲁多宣布增加加拿大的油菜籽等农产品，以及牛肉、猪肉的进口。

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双方还同意要增加旅游业的宣传，以及在应对气候变化方面加紧合作。

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不过，两人的肢体语言却显示，双方有更大的问题没有得到解决。

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他们都是照着预先写好的稿子念，彼此没有眼神交流。

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在几分钟的媒体拍照时间，李克强表示，双方“坦诚深入地交换了意见”，并“取得进一步的理解”。

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“进步的贸易协定”
特鲁多曾在多个场合推广自己的“进步贸易协定，Progressive Trade”概念。

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在北京，特鲁多最终单独与加拿大记者见面时表示，加拿大承诺进步的贸易协定，也就是在协定中一定要加上对环境、男女平等、以及劳工保障的章节。

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他说：“和中国签订自由贸易协定对加拿大是件大事，不是小事。加拿大也了解，协议的正确性非常重要。”

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特鲁多还称，由于中国的经济规模，很显然，这项自由贸易协定意义非常。对中国，这个协议也同样重要，因为中国刚刚与工业七国签署了第一份协议。所以，双方都认为，要让这项协议正确，以恰当的节奏进行。

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去年，加中已经进行了四次探索性谈判。特鲁多政府也和加拿大工业界进行了咨询，听取他们对此的利弊分析。

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加中贸易：中国顺差严重
目前的加中贸易每年总额为900亿，而从2012年起，中国对加拿大的贸易顺差逐年增加。

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2016年，中国出口加拿大产品总额为640亿。

加拿大媒体也披露，中国利用大型国有企业进一步向外推进外交以及经济利益。

和加拿大其他的自由贸易伙伴不同，中国是一党统治，而且人权状况不佳。

不过，加拿大正式展开与中国的自由贸易谈判可能性很大。

北美自由贸易重新谈判僵持
目前，加拿大与美国和墨西哥的北美自由贸易重新谈判明显陷入僵局。

这也促使加拿大向外延伸，希望能够令自己的贸易伙伴更为多样。

2014年，哈珀政府与韩国签署了自由贸易协定，是加拿大与亚洲国家签署的第一个自由贸易协定。

从今年9月开始，加拿大与欧盟的自由贸易协定正式开始实施。

而两个星期前，加拿大签署了由11个国家参与的跨太平洋伙伴关系（TPP）原则性协定。

同时，加拿大也在与印度、日本、新加坡商讨自由贸易协定。

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