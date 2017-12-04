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环球邮报：一些加拿大议员受邀免费去中国参观访问

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 4 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据《环球邮报》查到的加拿大议会记录，自2006年以来，有36次参议员和众议院议员的访华旅行费用由中国人民外交学会和一些加拿大华人团体支付。其中被款待访华次数最多的是现任驻华大使麦卡伦（John McCallum）。报道还提到议员谭耕和参议员胡子修（Victor Oh）。

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自由党议员谭耕（左）和保守党参议员胡子修。

加拿大没有法律禁止议员接受由外国政府机构支付费用的访问。

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据《环邮》记者调查，除了议会有记录的访问外，谭耕和胡子修也接受中国人民外交学会等机构和团体的资助，去中国进行私人访问。有数次旅行没有向议会报告，他们两人表示，这是因为他们自付了所有旅行费用。

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报道说，谭耕在今年7月回老家长沙时，和统战部、政协及当地官员会面。当记者向他询问此事时，他先是否认有过这次旅行，随后表示他是回国探亲。在被问到与统战部及政协官员的会面时，他表示自己作为议员的职责是推动加中友谊，增进加中人民的相互理解和尊重。

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（Chris Wattie / Reuters）

谭耕还在今年4月回过一次湖南，那一次旅行的费用是由多伦多凯耀留学移民投资集团董事长吴凯支付。

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54岁的谭耕是自由党议员，代表多伦多Don Valley  North选区，于2015年当选，是第一位来自中国大陆的众议院议员。

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在《环邮》刊登这篇报道的次日，中国驻加拿大大使馆在其网站上发表声明，对该报的另一篇报道表达“严正立场和关切”。那篇报道主要是对澳大利亚学者Clive Hamilton的采访。他介绍了自己对近年来中国统战部等部门在海外活动的了解，并警告加拿大也可能被影响。

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五十多年前，现任加拿大总理的父亲老特鲁多也曾受中国对外友协邀请去中国旅行，回来后和朋友合写了一本日记体游记《红色中国的两个天真汉》。他当时还没有进入政界。十三年后，他作为加拿大总理正式访华。

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（RCI with Globe and Mail）

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