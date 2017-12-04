穆斯林年轻人为帮助陌生人遭枪击死亡

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上个周六晚间9点，加拿大安大略省汉密尔顿市一间伊斯兰中心附近发生枪击案，19岁的Yosif Al-Hasnawi死亡。

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星期一凌晨三点，汉密尔顿警方抓获一名嫌疑人同伙。

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同时，他们还在通缉另一名嫌犯，并称此人正是开枪者，希望他能来警方自首。

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Al-Hasnawi为救陌生人遭枪击

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周六晚间，Al-Hasnawi刚刚做完礼拜，和13岁的弟弟一起离开。

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他看到附近街口，有两名男子骚扰另一位男子。

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Al-Hasnawi见状上前阻止，结果，其中一人开枪打伤了Al-Hasnawi。

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Al-Hasnawi是Brock大学一年级的学生，主修医学，希望做一名医生。熟悉他的人表示，他非常活跃，喜欢拳击和篮球。

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之后，他被救护车送往医院，但最终不治身亡。

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当地负责调查案件的警官Bereziuk 表示，Al-Hasnawi是个勇敢的人，为救助他人死亡。

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救护过程遭质疑

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不过，目击者、伊斯兰中心的负责人Al-Tahir对于急救中心的救治过程产生疑问。

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他称，当时Al-Hasnawi躺在地下。他听到急救人员最初以为Al-Hasnawi是被颗粒枪射中，说没事，还说Al-Hasnawi是假装的。

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Al-Tahir说，他听到Al-Hasnawi说，自己无法呼吸。

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另一个质疑是，救护车把Al-Hasnawi送去了一个比较远的医院，而不是最近的医院。

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汉密尔顿急救中心发表声明称，会就救治过程展开调查，并对Al-Hasnawi的死亡表示哀悼。

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