智能行李箱虽然先进，但它的锂电池可能让你不能登机

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美航和达美等航空公司先后宣布对智能行李箱的限制措施：如果它的电池无法拆卸的话，就会被禁止登机。这是因为它使用的锂离子电池有引起火灾的危险。自明年1月15日起，乘坐美航和达美班机的旅客如果使用智能行李箱，将被要求拆下锂电池装在随身行李里。

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智能行李箱可以显示自己的重量，和主人失散后会通过GPS定位告知自己身在何处，能兼任手机充电器，有的甚至配有一个小马达。种种“善解人意”之处使它越来越受旅客欢迎。

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所有这些功能都需要电，因此智能行李箱离不了锂电池。尽管到目前为止还没有智能行李箱引起过火灾，但是过去曾发生过其他电子产品里的锂电池在飞机飞行途中起火的事故。美国联邦航空管理局已经规定，备用锂电池不能托运，只能放在随身行李里。这样做是为了万一起火可以尽早发现。

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达美航空说，许多厂家在做广告的时候都声称自家产品获得了美国联邦航空管理局的批准，这可能会让顾客误以为它们生产的智能行李箱都可以上飞机。

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（RCI with CBC）

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