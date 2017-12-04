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温哥华变成世界最宜居城市得益于50年前没建成市中心高速路

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 4 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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如今的温哥华在世界各项宜居城市评比中都名列前茅。而这是有多种原因的。其中也包括历史原因。加拿大广播公司记者Maryse Zaidler甚至说，是50年前一场低收入市民对抗高级市政官员的斗争，推动了把温哥华塑造成宜居城市。

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她在报道中说，五十年前的这个月，也就是196712月，温哥华市政府面对“低收入人口”的抗议活动，放弃了修建一条通过唐人街、盖斯镇和温哥华市中心的高速公路计划。

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而温哥华前首席城市规划师布伦特·泰德里安（Brent Toderian）则说：“从温哥华城市建设角度看，我经常把那称为历史上最重要的决定”。当时作为城市发展战略的一部分，这条高速公路要把一些最贫穷的街区夷为平地。那将彻底改变城市的景观，不再能看到山景，也不能再接近海滨。

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当时的城市规划者们支持建设时髦的、现代化的高速公路，他们也想将市中心与郊区和横穿加拿大的高速公路以及其他重要的城际高速公路联在一起。

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但是后来因为经费问题、时机不对和公众的抗议最终导致了这项计划的流产，反而在无意中将温哥华推向了一个国际公认的最宜居城市。

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现代高速公路的兴起

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北美的城市高速公路是上世纪五六十年代的独特产物，因为当时各个城市都面对着汽车数量大幅度迅速增加的状况。

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西蒙弗雷泽大学“对话中心”的研究员戈登·普赖斯（Gordon Price）说，当时，高速公路被认为是现代化的标志，具有经济上的吸引力，因为它不仅能将城市与郊区连接起来，还便利货运、贸易和人口流动。普莱斯说：“如今，高速公路的名声已经非常糟糕。可在60年代新建起的时候，是令人感到振奋的。每个城市都想和高速公路系统联系起来，而且没有理由不那样做”。

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他举例说，在加拿大的多伦多和蒙特利尔，当时都建成了市中心的高速公路。美国就更多了， 包括温哥华南面的西雅图。但在温哥华，几个因素推迟了施工，最终停止了这个项目。其中一个因素是公众的反对。

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温哥华市区重建

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当年市区高速公路的规划是包括在加拿大各大城市更新理念中的重要部分。而加拿大抵押贷款和住房公司（Canadian Mortgage and Housing Corporation）也积极资助城市更新项目，以便推动像斯特拉斯科纳（Strathcona）这样低收入社区的重建。大多数时候居民都没有意见。

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但当时的不列颠·哥伦比亚省省总理麦克·哈考特（Mike Harcourt）则带头反对在市内兴建高速公路。哈考特后来回忆说：“当时温哥华的华人社区勇气可嘉，还帮助说服其他族裔市民，告诉他们这是一个坏主意”。

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不列颠·哥伦比亚大学、温哥华计划委员会和其他公民也参加了这场斗争。当时一位年轻的律师被要求代表斯特拉斯科纳地区的居民、业主和商人。

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遭遇抗议和市议会的激烈辩论，加上其他因素，使修建这条公速公路的计划最终被搁置。

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其他因素中有一个重要因素，就是资金不足。如果仅因为民众的抗议，政府可以修改线路。而实际上当时也列出了备选的线路。仅仅公众反对并不能让这一计划流产。普赖斯表示，修建高速公路需要很多资金，但是当时市级、省级和联邦政府层面都没有足够的资金，所以这个项目就下马了。

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而1972年的市级选举中， 新民主党上台宣誓就职，对城市规划采取了截然不同的方式。在联邦政策方面，也开始重视保护老城区，把城市建设的重点从市区重建转向社区改善。

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温哥华西蒙·佛雷泽大学历史系一位学生肯·麦肯泽（Ken MacKenzie）硕士论文就是研究的当时这段历史，其中得出的结论也认为：大温地区没有建设高速公路，因为它“缺乏实现这一目标的行政、技术和财政资源”。

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“温哥华模式”的诞生

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从那时到现在，大多数城市规划人员都同意，与市中心高速公路的斗争为温哥华的城市规划奠定了方向。

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由于没有高速路线将郊区直接连接到市中心，城市规划者反而推行了“居住第一”的策略，增加了市中心的住宅数量。

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温哥华前首席城市规划师泰德里安说：“这等于为温哥华的城市建设开辟了一条全新的道路：更加关注公共交通，步行和骑自行车，以及今天被称为“温哥华理念”的核心，特点是在人口稠密区的城市居民可以兼顾居住，工作和娱乐。

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他强调说：“现在所谓的“温哥华理念”的每一个元素都是从当时那个放弃高速公路计划的决定开始并扩大的。现在我们被当成了一个榜样

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