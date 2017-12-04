加拿大专家解释为什么不能处死那些参加恐怖组织的“圣战者”

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本台在不久前曾报道，加拿大对待那些去伊斯兰国参战回来的人要比其他国家温和得多。日前针对有国民询问是否加拿大军队有相关的法律不能杀他们，军事专家和国防部回应说，并没有相应的法律。

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随着伊斯兰国在伊拉克和叙利亚的失利，加入“圣战”的各国战士大批返国。一些西方国家政府开始面对如何处置这些“圣战者”的问题。有些国家倾向于在战场上消灭“圣战者”，以防他们回国。但加拿大政府并没有这样做。根据加拿大政府的信息，到2015年底，大约180名参加圣战的加拿大人中有60人返回了加拿大。

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公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）说：“加拿大对这些人并没有专门的对策”。国防部的发言人伯恩·弗隆（Byrne Furlong）解释说：“加拿大是按”国际武装冲突法“的相关规定应对这些敌方战斗人员，而没有管他们的国籍，也没有发出消灭他们的指令”。

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参加圣战并死在叙利亚的加拿大人John Maguire © CBC / Trial evidence

皇家军事学院的律师兼指导教师斯图尔特·海丁（Stuart Hendin）则说：“无论敌方的战斗人员是否为加拿大人，只要是敌对阵营中的人，就可作为打击目标。这是合乎国际武装冲突法的。一些加拿大的盟国使用无人驾驶飞机针对他们，都不受法律限制”。

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但在这些武装分子回国的问题上，武装冲突法则不再适用。渥太华大学宪法教授卡瑞斯马·麦森（Carissima Mathen）认为，虽然在战争中杀死恐怖分子是合法的，但加拿大并没有列出一个特别的名单。有针对性地去杀死其中的加拿大人，可能是违反宪法的。 除非有一些例外情况，例如需要阻止一个特定的阴谋或威胁。

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加拿大公共安全部长古德尔上周五清楚地表明，加拿大宁愿对回国的“圣战者”提出指控，而不是在外国战场上消灭他们。

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加拿大仅仅对回国的60名圣战者中的两名提出了指控，对近200名在海外的圣战者的4人作出了“缺席起诉”。古德尔解释说，这是因为在很多情况下，加拿大情报机构收集的证据不符合加拿大法院的证据标准规定。这也是为什么一些其它国家政府放弃诉讼以保护消息来源的安全。

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古德尔说：“我们当然不鼓励他们回来。但又无法限制他们的行动。只能尽量利用“一切合法手段”来制止他们继续从事恐怖活动”。

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