做作业需要帮助的不光是孩子：魁北克省公益组织推出帮助父母的服务

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孩子做作业家里有没有人督促和辅导，成绩大不一样。但并不是所有父母都有辅导孩子做作业的能力。魁北克省公益组织Alloprof因此推出了一个新的服务项目：帮助那些辅导孩子有困难、或者督促孩子做作业不得法的父母。周一到周四的下午5点到晚上8点，为孩子的作业头痛的家长们可以打电话或在该组织的Facebook网页上发私信。

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这个公益组织的名字翻译成中文就是“喂，老师”。顾名思义，它原本是一个向孩子提供作业辅导的组织，其热线电话服务十分受欢迎。该组织负责人Sandrine Faust说，有时打电话来的是父母。他们总是因为占用了孩子们的辅导时间而不好意思。

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该组织因此推出专门面向父母的热线服务。将有四十多名老师和教育学专家参加这个项目。Desjardins银行的基金会将在今后三年内提供35万加元的资助。魁北克省教育部也将在同一时期拨款150万加元用于资助该项目和其他成年人培训项目。

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（RCI with CP and Radio-Canada）

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