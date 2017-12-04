加拿大保守党的选民支持率上升，尤其是在安大略省

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特鲁多领导的加拿大自由党政府的四年任期进入后两年之际，它的老对手保守党的选民支持率开始上升，尤其是在安大略省。另外，对自由党执政表现不满意的选民（48%）首次超过表示满意的选民（46%）。这是上周进行的一项雷热民调公司和《责任报》联合民意调查的结果。

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© CP/Adrian Wyld

自由党的选民支持率仍然位居第一，为40%。名列第二的保守党为34%。新民主党为13%。这个结果和其他全国性民调的结果相符。自由党和新民主党的支持率都比十月份的雷热民调略有下降。

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保守党的支持率在全国范围内上升了4个百分点，但是在安大略省却升了11个百分点。自由党在该省的支持率下降了6个百分点。

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雷热公司总裁马克.雷热（Marc Léger）说，从全国来看，目前加拿大的联邦政坛又回到了传统格局：自由党在东部占上风，保守党在西部（BC省除外）占上风，新民主党远远落在后面，成为第三政党。

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不过他也提醒说，大选还远着呢。这期间还来得及发生许多事。

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（RCI avec Le Devoir, Guillaume Bourgault）

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