为什么影视界改变性骚扰风气难？

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据加拿大广播公司记者Jessica Wong 报道，这个星期加拿大影视界一些知名人物，如女演员Mia Kirshner，女导演 Aisling Chin-Yee ，女演员加女制片人Freya Ravensbergen等，举行为期两天的专题讨论会，专门讨论影视界的性骚扰问题。

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被强奸的女演员

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女演员米娅说她受到性侵后很长时间走不出阴影，如果当时对影视界存在的性骚扰和性侵犯风气有现在这样的社会态度，则她当时的日子会好过的多。米娅今年秋天在加拿大环球邮报发表文章抨击影视界对大腕人物的性骚扰或性侵犯问题视而不见，甚至本来应该保护演员权益的工会组织也采取不作为的态度。

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在影视界和新闻界许多名导演、名制片人、名演员、名记者、名主持人一个接一个因为性骚扰和性侵犯丑闻而滚鞍落马的情况下，米娅认为社会各界应该趁热打铁、修改相应的政策法规，从体制上消除影视界和社会许多行业广泛存在的性骚扰和性侵犯问题。

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加拿大影视界讨论性骚扰问题 © YouTube

两难选择

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但也有影视界的人士指出，现在已经有不少政策法规禁止对女性的骚扰和侵犯行为，但问题是谁来负责执行和落实这些政策法规；另外一个恐怕更重要的问题是影视界演员和工作人员是否愿意站出来举报他们受到的性骚扰或性侵犯。

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因为演员是自由职业者，今天参加这个剧组拍片干七八天或者是几个礼拜的活，然后再等下一个活；能有剧组要就挺不容易了，很多演员、特别是女演员受了欺负也不敢声张；她们害怕有了爱找麻烦的名声以后就别想再在影视界混了。

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