募捐也要靠裸女：萨省男人俱乐部挨骂

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在媒体大张旗鼓报道娱乐界、媒体和政界大佬、大腕性骚扰、性侵犯问题的情况下，萨斯喀彻温省一个男人俱乐部用近乎赤裸的年轻女郎招揽捐款的做法受到抨击。

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据加拿大广播公司记者Jason Warick报道，Canadian Progress Club萨斯卡通市分会在举行年度筹款餐会时雇了十几名苗条美女只穿丁字裤、近乎全裸的在T台上走来走去，做出各种挑逗动作。这一被称作Boys Lunch Out的筹款活动上个星期五上午和下午在萨斯卡通市中心的TCU Place的宴会厅举行。加拿大广播公司的一位记者在现场拍了5分钟的视频就被赶了出去。

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要定靠近T台的桌子需拿出近3700加元 © CBC

CBC记者听到该筹款活动的男主持人满嘴黄段子，而卖酒女郎则在场地中来回穿梭售卖酒精饮料。

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一位参加该筹款餐会的男子告诉加拿大广播公司记者说，定一个桌子的费用是1千加元；如果想要离T台最近的桌子则要花3675加元，不过多花钱会得到免费提供的45份酒精饮料。该男子说他事前并不知道自己参加的筹款餐会是这种变相脱衣舞的形式，并说自己有年轻的女儿，觉得这种涉黄的慈善募捐活动很不合适；不过他承认自己离开会场时这个筹款活动已经筹集到9万加元。

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上星期四晚该俱乐部举行的一次VIP筹款晚会上，有50位重量级捐款者被请到一个保密地点参加模特照片拍摄派对，并有与高级模特一对一相处的机会。

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RCI with CBC

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