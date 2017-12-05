油价上涨也挡不住加拿大人买皮卡

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近几个月来加拿大汽油零售价格不断上涨，让加拿大人在油站加油时有些心疼。但最新的统计数字显示，加拿大人仍然愿意购买耗油高的皮卡车和越野车。

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据加拿大新闻社报道，DesRosiers Automotive Consultants公布的加拿大新车销售统计数字显示，今年11月份加拿大人购买了15万8653辆新汽车，比去年同期增加了1.2%。

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不过小轿车的新车销售辆今年11月份只有4万4061辆，与去年同期的销售量相比猛跌了10%。

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阿尔伯塔省人最喜欢开皮卡 © CBC

相形之下，比较耗油的皮卡车和多功能越野车的销售量达到11万4592辆，比去年11月份猛增了17.2%。

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今年头11个月加拿大的皮卡和多功能越野车已经售出了191万辆，明显超过了去年头11个月皮卡车和多功能越野车182万辆的销售记录。

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实际上在过去三年中，皮卡车和多功能越野车的销售量是每个月都在增长。

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不过，汽车市场分析家们认为，皮卡和多功能越野车的销售步伐应该开始放慢。

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