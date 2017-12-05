周二，特鲁多在酒店与媒体见面。(AP Photo/Ng Han Guan)

特鲁多访华戏剧性转折：国际贸易部长留在北京继续谈判

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 5 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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双方需要继续谈判，缩小差异，达到一致，包括性别平等原则。

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特鲁多访华最后一刻出现戏剧性转折。

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加拿大广播公司（CBC）报道，星期一，在经过几个小时的会谈之后，李克强与特鲁多却取消了联合记者会，也没有宣布双方将正式开始自由贸易谈判。

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星期二，特鲁多结束在北京的高层会谈，准备乘机前往广州。

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就在飞机起飞的最后一刻，加拿大国际贸易部部长尚帕涅（Francois-Philippe champagne）决定在北京，继续谈判。

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现场记者介绍说，决定如此匆忙，以至于尚帕涅已经登记的助手要临时下机。

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特鲁多说：“无论是否能够正式展开自由贸易谈判，我们决定一起努力，就双方的多项差异进行谈判，令双方受益。”

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加拿大国际贸易部长尚帕涅。（Sean Kilpatrick/CP)

劳工权益与性别平等成关键
CBC记者Chris Hall的分析称，加拿大与中国分歧的关键一点是，特鲁多坚持自己的“进步自由贸易”理念，就是在任何加拿大签署的自由贸易协定上，都要加上劳工权益、性别平等、以及应对气候变化的章节。

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星期二，特鲁多对记者特别指出，加中签署了一系列具体的协议，比如增加菜籽油产品、猪牛肉进口，以及增强双方合作，减少温室气体排放，这也是进展。”

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加拿大代表团并不灰心
尽管这次访问没有得到预期的结果，正式展开加中自由贸易谈判。但加拿大代表团似乎没有因此灰心。

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星期二，加拿大代表团的商界政界代表参与了多个会谈。

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加拿大油菜籽委员会负责人Jim Everson说，无论如何，要推进与中国的贸易，因为它与美国市场同样重要。

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加拿大驻中国大使John McCallum也停下来，对记者简短对话。

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他表示，我没有觉得灰心。还有很多工作要做，我们正在做。”

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特鲁多称：提及人权
特鲁多称，在与中国领导人习近平和李克强会谈时，提及了人权问题。

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但是，他没有具体展开谈，谈到的具体事件是什么。

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媒体受阻挡
加拿大媒体抱怨，星期一，当李克强和特鲁多面见媒体的几分钟里，加拿大媒体遭到了大会堂保安的阻挡。

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同时，加拿大国内对特鲁多这次谈判没有取得应有的成效，也是各种冷嘲热讽。

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比如知名时事评论员科依（Andrew Coyne）发表评论文章，标题是：追求与中国自由贸易，但不能威胁到加拿大的利益与价值。

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