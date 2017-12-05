（Steve Lemmon/CBC)

卡尔加里，一个连续发生种族主义攻击和威胁的周末

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 5 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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同一天，在卡尔加里东北城区，一个白人男子辱骂推搡少数族裔收银员和顾客；在该市东南城区，两名女子收到充满暴力威胁和种族侮辱的恐吓信。

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星期六（12月2日）晚上在卡尔加里的一家食品店里，一个白人男子辱骂犯错的收银员和试图劝解的顾客，并猛力推搡后者。他的凶狠和充满种族侮辱的语言惊呆了目击者。
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在场的一位名叫斯蒂夫.莱蒙（Steve Lemmon）的顾客拍下了一段视频。他在接受CBC采访时说，那天晚上，他和女友带着孩子去买菜。冲突发生时，他们正等着交钱。收银员看上去不超过20岁，是个有色少数族裔移民。

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莱蒙说，冲突的起因好像是那个年轻的收银员不小心把一件东西扫码两次。他立刻呼叫主管来帮他取消。但是在主管到达之前，那名顾客已经开始辱骂收银员。主管的到来也没有让他停嘴。他威胁要把项链解下来塞到对方喉咙里，又叫嚷着要对方一起去外面停车场。

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一位顾客试图劝解。那个白人男子的怒火立刻转向。他满嘴粗话，骂那位也是有色少数族裔的顾客是“造炸弹的杂种”，并用双手猛力推搡对方。他随后离开了商店，走前还不忘对众人竖中指。

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莱蒙说，那人的凶狠和傲慢让他震惊。“一个人怎么能做出这样的事，而且还觉得自己完全有权这样做。”

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卡尔加里警方已经开始调查此事，但是表示目前还无法判断是否会提出正式起诉。那个白人男子星期一晚上和警方联系，表示愿意接受问话。

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莱蒙拍下了冲突的最后37秒钟。（CBC）

莱蒙把视频上传到推特后，收到了一些威胁他的帖子。它们多半来自“网络怪兽”的匿名账户。

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他希望那个男子不仅向收银员和那个被他推搡辱骂的顾客道歉，也向当时在场的所有少数族裔人士道歉。他还说，希望自己的孩子能在一个不会发生这样的事的地方长大。

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莱蒙想让那个年轻的收银员知道，应该有人站出来维护他，他是受欢迎的，任何时候都不应该被那样对待。

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同一个周末，两封威胁强奸、杀害和放火的恐吓信

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在发生此事的同一天凌晨，两名住在卡尔加里东南Deer Ridge区的女性分别收到恐吓信。两封信都充满暴力威胁和种族侮辱，并且都带有一个共同的标志：把枫叶换成十字架的加拿大国旗。

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其中一名女性名叫米丝蒂.辛古斯（Misty Shingoose）, 是原住民。她把一辆旧公交车改装成流动理发馆，经常开着它去给无家可归者免费理发。她把这辆车停在自己家门口，这似乎是激怒寄信人的原因。恐吓信威胁要强奸、杀害她，并辱骂原住民女性。

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米丝蒂.辛古斯和她的理发车。(Calgary Herald)

她的理发车遭到了破坏。半小时后，她的一个邻居被人用石头砸破窗户。这位邻居是白人女性。但是她在自家门外放了一个支持市长南什的牌子。南什是穆斯林。她收到的恐吓信称她是“支持穆斯林的猪”，并说她将为此付出代价，她如果不搬家，房子就会被烧掉。但是如果她把支持市长的牌子换成信里的十字架国旗标志，就会获得宽恕。

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卡尔加里警方正在进行调查，并呼吁公众提供周六凌晨1点到3点的视频或任何线索。警方电话为403-266-1234

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（RCI with CBC, David Bell, Robson Fletcher）

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文章分类: 社会移民与难民

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