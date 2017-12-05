联邦政府警告：严禁吸食大麻之后驾驶

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明年7月份，加拿大正式开始大麻合法化。

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自由党政府将在今年12月18日正式发布一则公益广告，主要针对16岁到24岁的年轻人，警告他们不要吸食大麻之后驾车。

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加拿大公共安全部部张古达尔（Ralph Goodale）表示，这则广告会在加拿大电视台以及影院放映。

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古达尔还表示，现在年轻人中存在错误认知，比如吸食大麻不会影响驾车，或是认为警方检测大麻含量比较困难。

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整个的“不要吸食大麻之后驾驶”广告以及其他宣传耗资300万，主要是针对16岁到24岁的年轻人而制作。

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这则30秒的广告一开始是一个女孩打开了手机的现场直播功能，然后看到几名年轻人在车外吸食大麻。

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之后，一名男孩儿开车，显然他受到了大麻影响，无法集中精力，最终酿成撞车事故。

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（联邦政府的第一个禁止吸食大麻后驾车广告。）

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政府正制定相关法律

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正如饮酒，吸食大麻会给人的大脑带来影响，吸食大麻之后驾车非常不安全。

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加拿大政府的统计数据显示，从2009年以来，吸食毒品/药品之后驾车造成的交通事故逐年增加。

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目前，加拿大一些省份也在考虑如何处罚在吸食大麻之后的驾车者。

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萨斯喀彻温省通过了一项”零容忍”法令，一旦检测出在药品控制下驾车，会立即没收驾照，并有其他惩罚。

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加拿大也在研究其他国家的经验，比如如何使用测量装置检测大麻浓度等。

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而加拿大刑法中关于药品/毒品影响下驾车的法律规定也会在未来几个月内开始实行。

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