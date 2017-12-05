俄罗斯被禁止参加2018年平昌冬奥会，但俄国运动员可以个人名义参加

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国际奥委会星期二（12月5日）在经过四个半小时的辩论后，投票通过了禁止俄罗斯参加2018年冬奥会的决定。但是合格的俄国运动员有权以个人身份参加。他们将作为“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”，而不是代表俄罗斯的选手参赛。因此他们赢得奖牌时将不会有国旗国歌。

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受国际奥委会指派调查俄国兴奋剂丑闻的瑞士前总统施密德（Samuel Schmid）说，俄国的兴奋剂项目对奥运精神和体育造成了前所未有的损害。

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俄罗斯可以全面抵制冬奥会，拒绝让本国运动员参赛，也可以向国际体育仲裁法庭对国际奥委会星期二的决定提出上诉。

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国际奥委会还对其俄国成员亚历山大.朱可夫（Alexander Zhukov）做出暂时停职的处分。俄国副总理维塔利.穆特科（Vitaly Mutko）被终身禁足奥运会。2014年索契冬奥会时，穆特科是俄罗斯体育部长，也是次年的世界杯组委会负责人。

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另外，国际奥委会还对俄罗斯奥委会处以1500万美元的罚款，用以支付调查兴奋剂丑闻的费用。

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（RCI with AP）

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