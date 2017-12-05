大学女运动员制作感人短片：“一起对抗性骚扰”：

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最近，新斯科舍省St. Francis Xavier大学的两名橄榄球运动员因性骚扰遭到指控。

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St. FX大学的女运动员们制作了一条感人而有力的短片，表达她们的想法，呼吁大家团结一致，对抗性骚扰。

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该大学二年级的Sarah Bruce是学校女足成员，她发起了“站在一起，对抗性骚扰”的校园活动。

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她还设计了一个标志，使用了大学名称中的X，并写上：停止性骚扰。

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Emma Kuzmyk是女足的守门员，她创作了一首诗，同时配上了画面：一个女生在黑暗中的校园行走。最终，一群支持者出现，和她站在一起。

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一个女声画外音朗诵她的诗作。

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诗歌主要表达的是：大家一起互相守护，停止性骚扰，相信受害人，并且，请停止指责受害者。

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Kuzmky表示，她从几岁大开始就写短小的故事。这首诗是希望唤醒人们对于校园环境的关注，对受害人的关注和帮助。

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