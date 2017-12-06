安省要严打欺诈行为以降低车保费用

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加拿大最大身份安大略省的汽车保险费用太高是该省居民抱怨的一个主要问题，特别是与相邻省份魁北克省的汽车保险费用相比就更让安省居民愤愤不平了。

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据加拿大广播公司记者 Nick Boisvert 报道，面临大选的安大略省自由党政府星期二表示要采取有效措施打击弄虚作假诈骗汽车事故保险赔偿金的严重问题，以降低广大民众每年支付的汽车保费。

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安大略省政府财政厅长苏萨Charles Sousa说省政府准备采取的措施主要有三条。一是对撞车事故导致的常见伤情设立标准治疗程序；二是设立专门诊断较重车祸伤情的独立评估中心，以对车祸伤情做出客观诊断；第三是设立专门调查严重保险赔偿金欺诈问题的办公室。

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今年早些时候公布的一份调查报告显示，安大略省是加拿大交通事故率最低和交通事故死亡率最低的省份，但安大略省却是加拿大汽车保险费最贵的省份。

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安大略省财政厅长苏萨说，安大略省每年由于弄虚作假欺诈行为导致多支付的汽车保险赔偿金高达16亿加元。

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本届安大略省自由党政府2013年上台时承诺要在任期内把汽车保费降低15%，但到目前为止降低的幅度只有8%。

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