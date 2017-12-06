Laurentian银行房贷审批漏洞太多

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据加拿大广播公司报道，加拿大的Laurentian银行承认发现一些客户用提供虚假信息的手段申请得到了本来可能得不到批准的房屋贷款，这些问题房贷总值达8900万加元，占Laurentian银行出售的房贷总额的5%。

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Laurentian银行在其星期二公布的年度财务报告中披露了上述问题贷款事宜。不过该银行表示，没有发现有银行雇员帮助房贷申请者故意弄虚作假的问题。

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Laurentian银行的上述问题房贷属于B2B房贷，不是直接贷款给购房者、而是提供给中小型房贷公司或房贷经纪人；这些房贷经纪公司主要面对那些无法通过常规渠道得到银行房贷的购房者，换句话说是次贷市场。

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Laurentian银行承认，由于其这次内部贷款抽查的范围有限，在扩大抽查复审的范围后，问题贷款的总额可能会上升到至少3亿加元。

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加拿大一些金融专家认为，过于容易得到房贷是促成加拿大一些大城市房地产市场虚火旺盛的主要因素之一。

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Laurentian银行是加拿大资产第七大的商业银行， 总部设在蒙特利尔市。

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