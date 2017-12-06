萨斯卡通天主教医院退回一家俱乐部搞内衣秀募集的捐款

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圣诞节前这段时期是各个慈善组织最忙碌的季节， 也有很多商家举办慈善性募款活动。但萨斯卡通一所医院的基金会却退回了刚收到不久的2.5万元捐款。

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这笔捐款来自当地的一家酒吧俱乐部，而募捐的方式包括穿丁字裤的女性在台上走秀。

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圣保罗医院基金会的首席执行官布鲁斯·阿克顿（Bruce Acton）最初在听到有人批评这笔捐款的来源时，并未当回事，还说，我们没有权力对募捐活动做警察式的监管。

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© CBC

但星期二，医院基金会发布声明说：“经过进一步调查，我们了解到，这些捐款来自于‘男孩出来午餐’募捐活动，活动的主要内容中有穿丁字裤的女士走秀。而这种方式不符合我们医院和基金会强调的尊重所有人的价值观。我们非常认真地讨论了这个问题，决定把捐款归还给俱乐部”。

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当地那家俱乐部在上星期五全天举办第36届年度“男孩午餐会”。十几个女人穿着丁字裤，跟着音乐在台上走秀。台下的男女们则边吃饭喝酒边看走秀。每个午餐桌的基本价格不到1000加元，但靠近走秀台的贵宾桌则是3675加元，每桌配有45张免费饮料券。此外还有抽奖活动。这一活动的部分收入则非别捐给了医院和学校等20个慈善机构。

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萨斯卡通新上任的教区主教马克·哈格默恩（Mark Hagemoen）得知此事后曾说，接受捐款的机构有义务遵循天主教的价值观做决定。他说：“尊重人是天主教机构的基本指导原则。所有的筹款活动也必须符合我们的身份”。

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大萨斯卡通天主教教育局还没有做出是否退还捐款的决定。

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