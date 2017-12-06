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加拿大媒体评论特鲁多访华，也许可说是“安知非福”

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 6 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多星期三在广州参加《财富》全球论坛，向中国企业家再次谈到了加拿大的开放和生意机会。

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他说：“推动与中国的自由贸易谈判是一件大事情，不是小事情。加拿大人知道推进这一谈判的正确方式”。

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他在讲话中强调重点与以往有所不同。他说：“我们保持开放的市场，寻求自由贸易是为了人民的需要，让企业能够服务于人民，让人民能够得到他们想要的产品和服务。这是加拿大人做事情的方式， 而且长期以来一直是这样”。

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特鲁多此次对中国的访问没有促成两国启动自由贸易谈判。对此加拿大媒体有一些不同的评论。

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加拿大广播公司的评论说，特鲁多在加拿大与欧盟签署自由贸易协议后，非常期望能与加拿大的第二大贸易伙伴中国也签署类似的协议，但这次在现实面前碰了钉子，也面对着要付出更高的代价。

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评论说，自由贸易谈判桌上的东西正越来越多。特鲁多的理念是要把劳工权益、男女平等以及环境保护都作为自由贸易的必要条件。中国也有其它的条件。在星期二与习近平的会晤中，习近平表示愿意扩大双边的贸易和交流，扩大务实合作， 同时强调，增进政治互信是稳定发展的前提。一个国家的发展道路，只能由这个国家的人民自己决定。重申政治制度不同， 但双方可以相互尊重，求同存异，加强合作，扩大交流。

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加拿大前驻华大使盖·圣雅克说：“加拿大试图成为工业7国中第一个与中国开展自由贸易谈判的国家， 推动贸易全球化向前发展，但时机并未成熟”。

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这次加拿大总理访华是在美国总统特朗普结束访华后不久，不用说中方的接待规格相差巨大，还出现了一些在外交中被认为反常的事，例如总理的御用摄影师被阻拦在会场外，中方保安用身体遮挡加拿大记者的镜头等。

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这些现象被人们广泛地解释为是中国对加拿大总理个人的怠慢，当然也使加拿大政府没面子。但加拿大《环球邮报》的社论却说，虽然出现这些事令加方有些尴尬，但也许可算是“因祸得福”。

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加拿大有太多的理由对与中国达成贸易协议持谨慎态度。不仅因为潜在的贸易伙伴不是自由市场经济，而是国家主导的经济；还因为它也不是一个法治国家。而加拿大是一个法治国家，我们签署的国际协议都必须遵守，否则就会被起诉。而也许更重要的是，可以让渥太华更理智的处理与北京之间的关系，包括范围和规模。

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《环球邮报》的社论认为，在二十一世纪，我们需要反思所谓的“自由贸易协定”，它涉及的关税问题其实已经不是很重要，更重要的是投资和知识产权内容。

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根据世界银行统计，把世界各国的关税加权平均的结果是不到3％。而世界贸易组织（World Trade Organization）的数据显示，加拿大对贸易最惠国非农产品的进口关税仅为2.2％。而大量来自中国的进口货物 从衣服到电脑，从塑料小饰品到曲棍球棒，也大多是税率很低。

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即使没有自由贸易协定，由于世贸组织的关系，加拿大在大部分商品上已经与中国进行了自由贸易，至少在涉及从中国出口到加拿大的产品方面。我们很高兴看到这些关税降到零，但平均来说，大部分非农产品的现行关税制度已经很低。

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加拿大希望出口到中国市场的商品和服务有更多的机会，但是北京方面已经开出条件，要让中国的投资者更容易进入加拿大市场。这显然是针对加拿大审核外国收购案时比较严格，尤其是涉及到国家安全、敏感技术和先进知识产权业务的加拿大公司。

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说到知识产权方面，中国仍然经常违背专利和版权法的规定。就军事技术而言，中国被认为是美国的潜在对手。今年早些时候，特鲁多政府匆忙地批准了中国公司收购加拿大的诺赛特国际（Norsat International）。而 诺赛特制造加拿大北约盟友使用的无线电系统。把这项技术交给北京是为了向中国示好。

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