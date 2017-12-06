爱德华王子岛省为照顾寄养儿童的祖父母和其它收留孩子者提供补助

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

爱德华王子岛省议会反对党之一的绿党领导人彼得· 贝克（Peter Bevan-Baker）说，省政府给照顾孩子的祖父母补贴是好事，但限制条件太严格了，以至于75%的人都不符合条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© theguardian.pe.ca

爱德华王子岛省从12月起施行一项新政策，为那些照顾寄养儿童的祖父母和其它照顾者提供额外补助。那些孩子因为安全原因无法住在自己父母家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府在11月份宣布了这项计划，为每个寄养孩子每月提供700加元的保育费，再另加联邦政府发放的儿童福利金和医药及牙医等费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时总共有54名儿童寄养在47个家庭中，其中有39个是孩子的祖父母家。预计省政府为此每年支出40万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府家庭部长蒂娜•芒迪(Tina Mundy)说：“ 当孩子的父母没有能力让孩子在安全的家庭环境中成长，那最好的选择是把他们送到他们认识的亲属家寄养，这样孩子可以得到更好的照顾，也可以减低他们的心灵创伤”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛的祖父母团体从2015年起就推动省政府为照看孩子的祖父母提供补助。 省政府也在今年四月通过了一项议案，为照顾小孩的祖父母提供支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此在星期二的省议会提问时段，反对党领导人贝克质问省政府家庭事务部长蒂娜·芒迪(Tina Mundy)，“这个项目的限制条件太严格，把75％的照顾孩子的祖父母都排除在外了，他们也是需要帮助的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

芒迪回答说：“政府现在出台的是一个临时方案，因为想尽快帮助到那些收留孩子的祖父母和其它照顾寄养孩子的人”。她说，该计划仍在研究修改中， 预计明年四月份将会扩大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada