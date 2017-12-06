哭还是笑？新规让10万人拿不到房贷

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从2018年1月份开始，想购买房屋但首付不超过20%的加拿大人必须通过“房贷压力测试”，这是加拿大联邦金融监管机构为降低贷款风险而在今年10月份出台的一项新措施。

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一些加拿大人在抓紧时间抢在2017年年底之前签订购房合同。

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大多伦多地区独立房价格虽降但仍需百万加币 © CBC

自2008年以来，这已经是加拿大第八次试图收紧房贷政策，避免房地产市场过热。

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这一压力测试出台的原因还有，随着经济的总体好转，加拿大银行可能会开始进入利率不断上升的轨道。

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房贷新政让10万加拿大人通不过房贷压力测试 © CBC

据加拿大广播公司记者埃文斯Pete Evans报道，加拿大房贷专业人士协会星期二发表报告说，这一房贷新政会让十万准备购房的加拿大人无法购买他们想要的房子，因为他们通不过房贷申请压力测试、拿不到房贷。

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这些人当中会有大约５、６万人可能通过其他渠道找到房贷、或是选择购买较低价格的房子，但依然有4、５万人会完全失去买房子的资格和能力。

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统计数字显示，加拿大全国一年成交的房屋买卖总数是70万。

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目前，加拿大平均房贷利率是2.96％

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加拿大房贷专业人士协会首席经济师 Dunning © CBC

一些加拿大房地产市场专家认为，联邦政府要求在现行市场房贷利率基础上加两个百分点进行压力测试，这是用5年后可能出现的利率环境来衡量现在房贷申请者的支付能力，这很有些片面，没有考虑到5年内房贷申请者收入会增加的可能性；所以合理的压力测试标准应该是在目前商业银行房贷利率基础上加0.75个百分点，而不是联邦政府要求的加2个百分点。

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专家们的测算是，压力测试再加上加拿大中央银行已经上调利息率0.75个百分点，这两个措施已经给加拿大房地产市场带来12%到15%的负面影响。

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一些加拿大房地产市场专家担心，这种一刀切的压力测试标准会给加拿大大城市之外的中小城市房地产市场带来沉重的打击，而房地产市场如果衰退会对加拿大经济带来严重的负面影响。

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