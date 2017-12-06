不少加拿大购房者为避开新政策抢在年底前购房

不少加拿大购房者为避开新政策抢在年底前购房
Photo Credit: CBC

哭还是笑？新规让10万人拿不到房贷

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 6 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从2018年1月份开始，想购买房屋但首付不超过20%的加拿大人必须通过“房贷压力测试”，这是加拿大联邦金融监管机构为降低贷款风险而在今年10月份出台的一项新措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些加拿大人在抓紧时间抢在2017年年底之前签订购房合同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
大多伦多地区独立房价格虽降但仍需百万加币
大多伦多地区独立房价格虽降但仍需百万加币 © CBC

自2008年以来，这已经是加拿大第八次试图收紧房贷政策，避免房地产市场过热。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一压力测试出台的原因还有，随着经济的总体好转，加拿大银行可能会开始进入利率不断上升的轨道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
房贷新政让10万加拿大人通不过房贷压力测试
房贷新政让10万加拿大人通不过房贷压力测试 © CBC

据加拿大广播公司记者埃文斯Pete Evans报道，加拿大房贷专业人士协会星期二发表报告说，这一房贷新政会让十万准备购房的加拿大人无法购买他们想要的房子，因为他们通不过房贷申请压力测试、拿不到房贷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些人当中会有大约５、６万人可能通过其他渠道找到房贷、或是选择购买较低价格的房子，但依然有4、５万人会完全失去买房子的资格和能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

统计数字显示，加拿大全国一年成交的房屋买卖总数是70万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，加拿大平均房贷利率是2.96％

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大房贷专业人士协会首席经济师 Dunning
加拿大房贷专业人士协会首席经济师 Dunning © CBC

一些加拿大房地产市场专家认为，联邦政府要求在现行市场房贷利率基础上加两个百分点进行压力测试，这是用5年后可能出现的利率环境来衡量现在房贷申请者的支付能力，这很有些片面，没有考虑到5年内房贷申请者收入会增加的可能性；所以合理的压力测试标准应该是在目前商业银行房贷利率基础上加0.75个百分点，而不是联邦政府要求的加2个百分点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们的测算是，压力测试再加上加拿大中央银行已经上调利息率0.75个百分点，这两个措施已经给加拿大房地产市场带来12%到15%的负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些加拿大房地产市场专家担心，这种一刀切的压力测试标准会给加拿大大城市之外的中小城市房地产市场带来沉重的打击，而房地产市场如果衰退会对加拿大经济带来严重的负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Montréal et 54 grandes villes signent la charte de Chicago sur le climat qui s'attaquera aux autos

RCI | English

Facebook app for kids raises questions

RCI | Español

Los pobres de Canadá

العربية | RCI

العمل الطوعي في كيبيك

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志