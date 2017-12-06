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中老年求职者在加拿大魁北克省就业市场受欢迎

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 6 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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公司招人，不论是否明说，通常都愿意要年轻人。但是过去一年来，魁北克省的就业市场发生了一个变化：45岁以上的求职者明显吃香起来了，甚至连60岁以上的求职者，雇主也不敢轻易拒之门外。

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加东二手车行Kenny U-Pull的魁省地区分部负责人弗雷谢特（Bernard Fréchette）在接受Radio-Canada采访时说，他刚刚给该公司在舍尔布鲁克市的分行聘用的经理今年61岁。这还是登了好长时间的广告才招来的。

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白头不要紧，说明有经验

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拉瓦尔市的一个中老年就业服务机构的负责人露西.杜贝（Lucie Dubé）告诉记者，最近半年来，雇主们对“经验丰富的求职者”（45岁以上求职者的委婉说法）的态度变化尤其明显。该机构上个月组织了十一场中老年“就业沙龙”活动，每次活动可以容纳十二个雇主摊位。最后还是有四家雇主没排上。

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根据该机构最近的统计，现在求职者找到一份工作所花的时间平均比过去少两周。另外，自今春以来，需要服务机构帮助的求职者人数减少了。这意味着，被裁员的中老年员工少了，找工作也比过去容易。

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不光为挣钱：求职者的心态变了

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目前魁北克省许多地区的失业率都很低，甚至处于“全民就业”的状况，即所有愿意工作和有能力工作的成年人都有一个职位。魁省就业咨询联合会负责人瓦雷丽.鲁瓦（Valérie Roy）介绍说，现在的就业市场是求职者占优势。求职者的心态因此也发生了改变。工作当然是为了挣钱，但是许多人开始提出更高的要求。

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他们希望工作让他们幸福，至少让他们愉快。他们希望工作能让他们感觉自己对社会有贡献。他们希望工作和生活两不误，老板能够体谅他们的家庭需要。另一方面，人们的健康状况普遍比老一辈好，许多人即使衣食无忧，也愿意多工作几年。

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不过，最缺人的工种并不是前文提到的分店经理这一类，而是低工资职位，例如餐饮服务和商店售货收银。另外，对于移民来说，在魁北克省找工作，你最好还是会说法语。

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（RCI avec Radio-Canada, Francis Labbé, Olivier Bachand）

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