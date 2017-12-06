打破沉默的人：《时代》杂志选出年度风云人物

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美国《时代》周刊评选出的2017年度风云人物是一个群体：那些打破沉默，说出自己被性侵往事的男女。他们的勇气以及在社交网络上发起的“#MeToo”（还有我）主题标签鼓励了世界各地千万人说出自己的遭遇。

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《时代》总编Edward Felsenthal在接受NBC电视台采访时说，这是过去几十年来最迅速的一次社会变革，它发端于数百名女性和几名男性的勇敢行为。这些人大声说出了一些公开的秘密，在社交网络上公开站出来，促使我们停止容忍不应容忍的事。

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好莱坞大佬维恩斯坦（Harvey Weinstein）是第一个被受害者曝光的名人。随后陆续有演艺界明星、媒体名人和政界大佬被揭出，其中包括魁北克省笑节创办人Gilbert Rozon。

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中国国家主席习近平和美国总统特朗普都是《时代》今年的风云人物候选人。

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（RCI avec CBC et Radio-Canada）

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