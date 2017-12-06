威胁成真：加拿大政府决定不从波音公司购买战机

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加拿大政府决定不按原定计划从波音公司购买18架新的大黄蜂战机，而是向澳大利亚空军买旧的F-18战机。在波音起诉加拿大公司庞巴迪后，加拿大总理特鲁多表示，加拿大不会和一个“忙着告我们”的公司做生意。

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在波音投诉后，美国商业部向庞巴迪征收300%的惩罚性关税。

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加拿大国防部长萨吉安 © CP/Adrian Wyld

据Radio-Canada的政府内消息来源说，加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan ）将在下个星期正式宣布这个决定，同时宣布开始购买新战机的招标程序。因为从澳大利亚空军购买的二手战机只是过渡性的。加拿大最终还是要购买新战机来更新已经老旧的机群。据《环球邮报》报道，加拿大计划购买28架到30架澳大利亚战机。

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不过萨吉安本人星期三（12月6日）仍然不露口风，表示还没有做出最后决定。反对党批评说，购买澳大利亚旧战机是浪费公共资金。

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（RCI avec Radio-Canada, Philippe-Vincent Foisy）

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