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加拿大联邦渔业部长勒布朗被诊断出白血病

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 6 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大渔业部长多米尼克.勒布朗（Dominic LeBlanc）被诊断出慢性淋巴细胞白血病。但他表示将一面接受治疗一面继续工作。星期三（12月6日），他在推特上和自己的医生一起宣布了这个消息。他将在下个星期开始治疗。

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CBC记者Sarah Petz报道说，勒布朗是在今年四月的一次常规体检中查出白血病的。他在星期三下午的议会质询开始前告诉记者，从下周到明年春季，他将每个月花两个半天去医院接受化疗。他本来不想公开此事，但考虑到他所在的蒙克顿是个小城市，他在医院定期出现可能会引起夸大的传闻，不如先告诉大家实情。

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勒布朗和特鲁多是从小认识的好友。（Radio-Canada）

慢性淋巴细胞白血病进展缓慢，低危患者在很长时间里无明显症状，也无需进行治疗。勒布朗四月得到诊断，拖到现在才利用年底议会休会期去接受治疗，应属此类患者。

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勒布朗下个星期将满50岁。他是总理特鲁多的发小，但进入政界比特鲁多早。他的父亲罗梅欧.勒布朗在老特鲁多当政时期曾担任内阁部长和参议院议长。两家的母亲和孩子常常相聚。据《渥太华公民报》报道，比特鲁多年长4岁的勒布朗经常担起照看他们三兄弟的责任。

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老勒布朗1995年被任命为第25届加拿大总督。彼时老特鲁多已离开政界。

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正在中国访问的特鲁多星期三在推特上对勒布朗表示支持：“我们今天都在想你。但是我们也知道你会继续当好部长和议员。我的朋友，我永远全力支持你。”

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（RCI with CBC）

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