加拿大人担心圣诞节购物超预算

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随着圣诞节越来越近，许多加拿大人感到身心受到的压力越来越大。

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据加拿大广播公司记者报道，除了为众多的亲朋好友挑什么样的礼物发愁之外，加拿大人担心的另一个大问题是圣诞购物超支的问题。

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加拿大五大银行之一的帝国商业银行CIBC的网上调查显示，加拿大人在圣诞节期间平均购买礼物的预算是643加元，另有3百加元用于圣诞装饰和娱乐开支方面；这比2016年圣诞节期间的预算开支增加了8%。

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圣诞节花钱最大方的是加拿大大西洋沿岸的居民，他们的平均购买礼物的预算是827加元；圣诞节期间购物预算最少的是魁北克省居民，平均预算开支是479加元。

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但有四分之三的加拿大人表示，他们希望在圣诞节期间能够少花点钱；有52%的加拿大人担心他们圣诞节期间购物会超出原定的预算。

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有9%的加拿大人表示他们非常讨厌圣诞节前购买礼物的传统；讨厌的原因是花钱太多和压力太大。

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但真正不参加圣诞节前购买礼物狂潮的加拿大人只有8%。

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不过加拿大年轻人似乎比较喜欢圣诞节前购买礼物，有47%年龄在18岁到34岁的加拿大说他们很喜欢在圣诞节前为亲朋好友们购买礼物。

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RCI with CBC

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