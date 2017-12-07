现金换护照：加拿大曾是领军者

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现在世界上有不少有钱人愿意花钱买外国护照，以方便他们的国际旅行或者是多找几个国家作为安身之地。

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金钱换护照的风险

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据加拿大广播公司记者Elizabeth Thompson报道，虽然加拿大是给外国有钱人提供投资换护照项目的创始国，但加拿大现在与美国和欧盟国家一道发出警告说，这种金钱换护照的项目有可能对国家安全构成威胁。

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首先是因为不少想用金钱换取护照的外国人可能是犯罪集团成员、可能是恐怖集团成员、可能是贪官；其次是许多有金钱换护照项目的国家只管收钱发护照而不管申请护照外国人的钱是否干净、申请人的背景是否清白。

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加拿大联邦政府已经对一些涉嫌滥发护照国家的护照持有者进入加拿大进行了限制，比如取消了阿根廷等一些国家公民进入加拿大的免签证待遇。

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始作俑者

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在加拿大联邦政府2014年终止其投资移民项目之前，外国人只要有160万加元的净资产、并拿出80万加元投资于加拿大，就可以符合加拿大投资移民的条件。

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2014年保守党政府移民部长Chris Alexander做出中止上述投资移民项目的理由是弄虚作假的问题过于严重。

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这让许多原来经营外国投资移民来加拿大项目的加拿大经纪人开始代理客户寻求其他国家的护照。一些经营外国投资移民项目的资深人士告诉加拿大广播公司记者说，他们的客户来自中国、俄国和中东国家，这些有钱人愿意花大笔的中介费寻求得到世界许多国家的公民身份和护照。

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赚钱的生意

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从世界范围来看，这种有钱人钟情的投资换护照的项目每年的生意额在10亿美元到100亿美元之间。

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对于许多中国和俄国的有钱人来说，外国护照的一个主要吸引力是他们可以免签证在世界许多国家穿梭旅行；而如果用他们自己国家的护照，则需要花费许多时间、提供许多文件去申请签证，而且是否能够得到签证还是个问号。

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加拿大在投资移民项目上开始的早、已经积累了丰富的经验。以至于阿根廷等国家花钱请加拿大专家去帮助他们设立自己国家的金钱换护照项目。

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RCI with CBC

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