结束访华：特鲁多坚称此行成果丰富

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据加拿大广播公司记者 Chris Hall报道，加拿大总理特鲁多在结束为期4天的中国之行时表示，他此次中国之行取得了令人满意的结果。

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不过专家们关注的是，特鲁多此次中国之行不但没有能够获得加拿大方面期望的正式开始加中双边自由贸易谈判的承诺，而且在许多细节方面也显示出中国方面没有给足特鲁多面子，比如加拿大记者在拍照摄像等方面遇到中国方面的阻碍、取消中加领导人联合记者招待会等。

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在特鲁多结束访华时举行的记者招待会上，加拿大记者一再追问特鲁多中方为什么对加拿大很重视的自由贸易谈判给予冷处理时，特鲁多承认与一个民主自由法制等价值观念与加拿大不同的国家谈判自由贸易是困难的；并承认中国的人权纪录和动用国有公司在海外大举并购资产的举动让人担心。

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不过特鲁多强调加拿大与中国源远流长的友好关系是促进两国关系进一步发展的坚固基石。

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靠贸易立国的加拿大虽然与欧盟国家达成了自由贸易协议，但与美国和墨西哥的北美大陆三国自由贸易协议的修改谈判遇到了麻烦，现在与世界贸易大国中国的自由贸易谈判也遭到冷处理，这让特鲁多的自由党政府很是头痛。

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