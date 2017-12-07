萨省司法部长Don Morgan
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萨斯喀彻温成为加拿大第一个立法给家暴受害者10天事假的省份

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 7 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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萨斯喀彻温省政府向议会提交了保护家庭暴力受害者的新法案，其中要求雇主给予家暴受害者10天无薪假期，以使他们有时间看医生，寻求帮助，或处理搬家、诉讼等事务。这在加拿大各省中是第一个。

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省司法部长唐·摩根（Don Morgan）说， 萨省是加拿大各省中家庭暴力事件比例最高的，家暴的受害者非常需要尽快摆脱危险”。

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这一法律草案规定了基本条件，员工必须至少工作了13周，并且能够提供证据，同时要求雇主为休假的员工保密。

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新民主党临时党领Nicole Sarauer © CBC

萨省政府也在考虑开展一项与警方合作的新计划，仿效英国的“克莱尔法”，向有需要者通告其伴侣的家暴行为历史。

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萨省社会各界对政府的这项新法规反应不一。

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萨省劳工联盟对10天事假没有一点工资表示失望。省议会反对党新民主党认为，10天事假中起码应该有五天是带薪的。新民主党临时党领尼科尔·萨劳尔（Nicole Sarauer）说：“这几天的工资非常必要。家暴受害者需要钱”。

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省司法部长则担心，10天假期对家暴受害者来说是必要的，但这会增加雇主的负担，让他们比较为难。

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萨省过渡时期住房和服务协会（PATHS）说，他们很高兴看到政府落实这件他们长期以来呼吁的事。因为对许多家庭暴力受害者说，保住工作有利于他们的独立性和财务保障。遭受家庭暴力再失去工作，会使他们更加孤立和沮丧。

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