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科学家建议将红鲑鱼列入受保护动物名单

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 7 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的科学家们正在建议联邦政府把红鲑鱼加入到濒危物种名单之中，因为最新的评估发现，红鲑鱼的数量正在急剧减少。

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若干世纪以来，不列颠·哥伦比亚省的弗雷泽河（Fraser River）都是红鲑鱼洄游产卵的地方，它们在大海中生长四年，完成数千公里的旅程后，回到弗雷泽河产卵，完成生命周期。

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加拿大濒危野生动物状况委员会周一宣布说，2016年洄游到弗雷泽河的红鲑鱼的数量降到了自1893年有记录以来的最低点。

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© AP Photos/Nicole Klauss

该委员会的主席是不列颠·哥伦比亚大学鱼类生态学家埃里克·泰勒（Eric Taylor）教授。 他说：“这仅仅是一个更大问题的开始。如果我们不尽快改变目前的做法，那么弗雷泽河的鱼类就会有更大麻烦”。

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研究人员认为，一系列因素导致弗雷泽河红鲑鱼的减少，包括商业性、娱乐性捕捞，由于气候变化造成的污染和水温上升。在红鲑鱼洄游的漫长旅途中，温水加大了对冷水鱼的压力，且带来更多的寄生虫。

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另一个仍具争议性的问题是沿着红鲑鱼海洋迁徙路线的人工养殖场是否会传播影响野生鱼类的疾病。

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对弗雷泽河中的红鲑鱼状况进行评估是加拿大濒危野生动物状况委员会40年来最复杂的任务之一。这项工作从4年前开始，要跟踪24个不同的红鲑鱼种群，观察它们到河流的上游支流产卵的情况，其中一些支流甚至延伸到艾伯塔省的内陆地区。上个星期，所有参与此项研究的科学家们在渥太华举行的会议上投票决定，弗雷泽河红鲑鱼24个种群中有8个应被列为濒危物种。

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联邦环境与气候变化部长凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）上周也参加了委员会的活动，感谢科学家们40年来的工作。她说会列出有针对性的时间表处理积压的建议：陆地物种不超过24个月， 水生物钟不超过36个月。但专家们说，这远远超出了对濒危物种在九个月内作出保护决定的期限。

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另据加拿大“世界野生动物基金会”最近的一份报告，自2003年以来，它们已经列出62种鱼类有灭绝危险，但政府只认可了其中的12种。

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