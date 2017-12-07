加拿大和国际清除地雷组织欢迎加拿大再次拨款支持

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加拿大和国际上致力于排除地雷的非政府组织欢迎加拿大政府为国际排雷行动提供新的资金援助。

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这个星期一， 自由党政府宣布拨款1200万加元帮助国际排雷行动， 并以此庆祝国际禁止地雷协议签署20周年。1997年，有122个国家在渥太华的国际禁雷会议上签字，后来又有40个国家加入。

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20年前， 加拿大政府与联合国共同召开清除地雷会议 © CP Photos / TOM HANSON

加拿大外长克里斯蒂娜·费兰德（Chrystia Freeland）说，今天我们真的应该庆祝当年签署的那个协议，因为有了那个协议，被地雷炸死炸伤的人减少了很多。

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此次的拨款主要用于在叙利亚、乌克兰、哥伦比亚、柬埔寨和老挝的排雷工作。

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加拿大的非政府组织“加拿大地雷行动” （Mines Action Canada）一直致力于消除地雷对人类、环境和发展带来的恶劣后果。 它的执行董事保罗·汉农（Paul Hannon）说：“政府的拨款使我们惊喜万分。实际上，所有这些国家都需要援助。虽然我们还不知道拨款的具体方式，是一次性划拨，还是分年支付，但我们会都很高兴”。

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汉农说，特鲁多政府在渥太华公约20周年之际再次支持国际禁雷行动是一个好姿态。他说：“我们希望看到加拿大政府与我们合作，制定一个计划，确保我们对资金的使用更具战略意义，更好地完成这项工作”。

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© CBC / Azad Lashkari

汉农介绍说：“几年前，在国际禁止地雷公约会议上，所有签约国都同意到2025年实现清除所有地雷的目标。并治理被污染的土地”。

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国际人道主义排雷组织HALO也籍此再次呼吁世界各国继续努力，到2025年实现世界无地雷的目标。该组织的发言人露易丝·沃恩（Louise Vaughan）在一封电子邮件中表示：“HALO欢迎加拿大政府追加的资金。希望这能支持我们的工作直到2025年。”

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对加拿大这次追加的排雷拨款也有人提出一些问题。例如用于叙利亚和乌克兰的资金，是否只用于交战双方的一方，即只用于亲西方的当局控制的区域，而敌方控制的地区则不会得到加拿大的援助。

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以叙利亚为例，援助款项主要是用于那些与西方友好的反对派占领的地区， 包括已经解放的曾被伊斯兰国占领的地区和叙利亚南部，在那里对住家、学校和公共场所检查是否有爆炸装置，并在当地举行训练活动。

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而在乌克兰的情况则与叙利亚恰恰相反，在乌克兰的资金将集中在亲西方政府控制的地区，而不是由莫斯科支持的反叛分子控制的分裂地区。

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汉农对此解释说，他可以理解为什么有些人提出这样的问题，并认为这里存有偏见。但更重要的是，我们要明白，民间非政府组织的排雷行动取决于多个因素，他们可以在哪个特定地区运作是由很多因素决定的。

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© AP Photo/file / Themba Hadebe

汉农说：“在清理工作中，你必须带上很多设备，如果发生事故，你必须有救护车，直升机和医疗保健设施”。

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像HALO 这样的大多数组织都会在当地聘用他们的员工，因此他们必须有设施和一个可以提供必要培训的地方。“他们需要有一定程度的安全保障才能做好这项工作，他们需要进入受污染的土地。这意味着你必须得到政府的批准，如果是政府控制的地域，安全性就会高一些。如果不是政府控制的地域，那非政府组织也需要得到有该地区管辖权者的接受和支持”。

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以在叙利亚的工作为例，检测和排除地雷的人员会选择有足够的安全保障地区工作。作为人道主义组织，我们通常是谁能为我们提供安全的工作条件，他们就会去那个地区工作。”

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他说，也有缅甸这样的国家从未允许民间的非政府组织进行排雷行动。

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与此同时，在阿富汗等国，尽管那里仍有冲突，排雷非政府组织也在开展工作。当然， 他们需要设计非常复杂的操作规程，还必须表明他们是中立的，不会偏向交战的某一方”。收听 CH_Report_2-20171207-WRC20

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