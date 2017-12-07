加中贸易需谨慎：两个在中国度过大半生的加拿大人的忠告

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加拿大总理特鲁多结束访华之际，许多评论人士在分析他此行的成败。CBC采访了一对在中国度过30多年的加拿大夫妇，凯文.加勒特和朱莉娅.加勒特（Kevin & Julia Garratt）。他们认为，加拿大人要花时间了解中国，和中国发展贸易关系需要“非常谨慎”。

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加勒特夫妇大学毕业后去了中国当外教。最后几年在丹东开咖啡馆并从事对朝人道援助，2014年8月被逮捕并被指控从事间谍活动。在六个月的单独关押和审讯后，朱莉娅.加勒特改为软禁，并先于丈夫获准回国。凯文.加勒特被转到正式监狱，2016年9月获释回到加拿大。

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光靠书本知识是不够的

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凯文.加勒特说，不论是和中国谈自由贸易还是在别的领域发展关系，都需要非常谨慎，需要花时间了解这个国家。书本上的知识远远不够，应该多听听那些和中国真正打过交道、在中国生活过、了解中国文化的人的意见。

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若论在中国生活的时间和对中国的了解，恐怕没有几个加拿大人能比得上加勒特夫妇。他们1984年就去了中国，从三亚到丹东，在好几个城市生活过。但是朱莉娅.加勒特说，在中国最后几个月的经历让她意识到，即使在中国住了三十年，她对这个国家还是不够了解。

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中国信任加拿大吗？

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CBC主持人Catherine Cullen问道，在发生了加拿大人被不经审判长期监禁、黑客入侵等事件后，加拿大能够信任中国吗？

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朱莉娅.加勒特回答说，信任关系里有两方，加拿大信任中国，中国信任加拿大吗？比如说她和丈夫，在中国工作了三十多年后，自以为已经获得了中国的信任。但是他们最后竟被指控从事间谍活动，意味着他们获得的信任不堪一击。但是另一方面，她认为一直到最后，她都没有失去朋友以及曾与他们夫妇共事的中国人的信任。

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加勒特夫妇回归正常生活刚一年零两个月。回来后的适应期很长很慢，尤其是对在监狱里度过19个月的凯文.加勒特来说。但是他们自认很幸运，因为有家人、朋友和所在教会的相伴和鼎力支持。

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曾是国防科技大的年轻外教：加勒特夫妇接受CBC采访（上）

被关押的日子：加勒特夫妇接受CBC采访（下）

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埃贝尔：特鲁多早已被打过预防针了

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《多伦多星报》专栏作者尚塔尔.埃贝尔说，也许大部分人没有注意到，但是加拿大政府在对华贸易问题上进行过好几个月的咨询，听取了四百多家企业和机构的代表的意见。从目前公布的文件来看，不少人的意见是泼冷水的，其中相当一部分来自在中国做过生意的企业。

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他们泼的冷水总的来说和加勒特夫妇的忠告并无二致：不要操之过急，和中国做生意很复杂，存在很多障碍，中国的体制和我们的价值观、甚至我们的贸易价值观不见得能合拍，等等。

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《环球时报》总编炮轰加拿大媒体

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另外，特鲁多访华的不顺利，加拿大媒体“亦有贡献”。中国《环球时报》英文版发表社评说，《环球邮报》等“傲慢而自恋”的加拿大媒体把中国形容成一个独裁国家，并建议加拿大政府不要急着和中国谈自由贸易，说得好像加拿大跟中国做生意吃了多大亏似的。文章警告说，中国现在是世界最大货物贸易国和加拿大的第二大贸易伙伴国，如果加拿大政府不想落后于时代的话，就不应放弃和北京合作的机会。

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该报总编胡锡进在一段英语视频中说，中国是全世界最大贸易国。加拿大如果真有本事就别跟中国做贸易，既然要做，就别沾着好处嘴里却骂骂咧咧的。加拿大对中国的影响很有限，加拿大媒体要有自知之明。

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（RCI with CBC Peter Zimonjic and Radio-Canada）

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