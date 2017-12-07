中东乱局：巴勒斯坦多地爆发冲突，百余人受伤

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在美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都后，星期四（12月7日）约旦河西岸多处发生巴勒斯坦人和以色列军人之间的冲突，据红十字会统计，目前已有100多人受伤。星期四是巴勒斯坦领袖发起的三天抗议的第一天。

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发生冲突的城镇包括希伯伦，伯利恒，杰宁和拉姆安拉附近。拉姆安拉是巴勒斯坦行政机构所在地。巴勒斯坦示威者向以色列士兵投掷石块，后者用橡皮子弹和催泪弹还击。但至少有4名巴勒斯坦人被真正的子弹打伤。

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一些巴勒斯坦示威者在接受Radio-Canada驻中东记者Marie-Ève Bédard采访时表示，他们认为特朗普政府已经完全站在以色列一边，因此没有资格再作为客观公正的第三方调解以巴冲突。

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哈马斯领导人已经向巴勒斯坦人发出大起义的号召。与此同时，以色列军队加强了在约旦河西岸的兵力部署。

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耶路撒冷的归属是以巴冲突的导火索。前法国总统萨科齐曾经提出过让耶路撒冷变成一个不属于任何一方的”国际城市“的设想。

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（RCI avec Radio-Canada）

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