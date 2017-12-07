性侵指控：加拿大著名体操教练被停职

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在埃德蒙顿体操教练米歇尔.阿森诺（Michel Arsenault）被指控曾经性侵他负责指导的未成年队员后，加拿大体操协会决定暂时取消他的教练资格。

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Radio-Canada体育部星期三（12月6日）报道说，三名在阿森诺手下训练的前体操运动员指控他性侵。上个世纪80到90年代，她们还是未成年少女时，在一个蒙特利尔体操中心里训练，阿森诺是那里的教练。

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性侵事发后，阿森诺在1993年被体操中心开除，1994年离开魁北克省，搬到埃德蒙顿市定居，并在那里重操旧业。2002年，他和妻子开办了自己的体操训练中心。他的指控者对他能再度从事接触未成年女孩的工作感到不寒而栗。

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阿尔伯塔省体操协会表示，该协会一向重视运动员的安全，对陪伴运动员旅行或在她们身边工作的职员、教练、裁判等人有一套检查措施。

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（RCI with CBC）

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