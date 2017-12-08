廉租房也能建成绿色节能房

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随着地球变暖问题的严重和节能、绿色能源的深入人心，人们开始越来越多的听到“被动屋passive-house”这个概念。

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被动屋建设成本比常规住房高让开发商却步 © YouTube

被动屋

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“被动屋”是指那种高度密封和能源利用率极高的房屋；在加拿大南部地区，这种“被动屋”冬天不需要取暖设备、夏天不需要空调设备就能够保持舒服的室内气温。

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由于“被动屋”的建设费用高出普通住房的建筑成本5%到25%、而且主要是独立住宅，人们一般不会把多层建筑的公寓楼廉租单元和“被动屋”联系在一起。

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廉租被动屋

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Ottawa Salus Corp在Karen’s Place修建被动屋获奖 © YouTube

不过，加拿大正在出现“被动屋”多层公寓楼廉租单元，而开启这一新潮流的是渥太华的非盈利组织 Ottawa Salus Corp。

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据加拿大广播公司记者Emily Chung报道， Ottawa Salus Corp在首都渥太华的Karen’s Place修建的有42个单元的4层公寓楼就是实实在在的“被动屋”。居住在这栋大楼里的居民每个月包括水电费在内的房租只有489加元。

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Ottawa Salus Corp的执行主任丽萨Lisa Ker指出，安大略省政府规定的廉租房房租多年来都没有上调，所以像他们这样为弱势群体人士提供廉租房的非盈利组织就需要从减少水电费开支方面想办法；而建设“被动屋”公寓楼就是一个既能减少能源开支、又能够减少温室气体排放一箭双雕的办法，这其实也是被经费短缺逼得没有办法的办法。

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一箭双雕

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安大略省一个天主教慈善组织Indwell在哈密尔顿市修建了两幢公寓楼“被动屋”，每幢楼有50个单元，居住者是那些身心有残疾的人士。

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Indwell的项目开发主任格拉罕说，现在多层建筑“被动屋”公寓楼基本上都与廉租房项目有关；这是因为政府想一石二鸟的实现民众缺乏廉租房和加拿大需要减少温室气体排放这两个目标，而加拿大联邦和各省政府在为建设廉租房提供资金，所以很自然的把建设节能“被动屋”公寓楼作为拨给资金的条件。

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研究显示，民众住房产生的温室气体占人类产生的温室气体排放总量的20%，所以住房节能是减少温室气体排放的一个有效途径。

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RCI with CBC

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