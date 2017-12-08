萨斯克彻温省欢迎的华人投资者被揭是中国的通缉犯

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加拿大广播公司的调查记者在过去一年半的时间里一直在关注由华人公司与萨斯克彻温省合作的全球物流枢纽项目，星期三发表了又一份调查报道。题目是《萨斯克彻温省政府以红地毯迎接中国的通缉犯到该省投资》。

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这篇报道详细地追述了百德维尔公司的来历，列举出它的一系列欺诈行为。试图让萨省政府警醒。

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牛川的名字列在国际刑警组织网页上 © CBC

错综复杂的公司历史

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投资萨省的公司名为百德维尔（Brightenview）, 原来的老板名叫牛川（Mike Niu）, 他与萨省政府合作， 计划创建国际物流枢纽。

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从今年5月开始， CBC记者就开始调查这个项目中的问题。

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记者在调查中发现，牛川（Mike Niu）和他的配偶展怡琳（Jessie Zhan）是中国政府在全球通缉的涉嫌信贷诈骗犯。他们原来在多伦多开设的天下集团（CanMax 又称凯麦斯）主营业务是帮助中国人移民萨省。他们许诺的很好， 但却未能履行与移民客户的合同，还使用一些欺骗手段，例如提供假的雇佣证明，结果使多名中国移民申请人上当，其中20多人对其提起法律诉讼。

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2017年5月在野地里竖起的项目工程牌 © CBC

2012年，牛川和另一名合伙人周永波成立了百德维尔公司， 并开始与萨省政府接触，他们还在萨省议会介绍全球物流港项目，并与省政府签署土地买卖协议。所谓的物流港将是一个批发商场，可容纳数百名中国企业家将产品销售到北美市场;从家庭装修产品到消费电子产品。这一计划的核心是通过萨斯喀彻温省移民提名计划的创业类别来说服那些来自中国的商人移民到萨斯喀彻温省。

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公司的执行长布莱恩·理查德斯（Bryan Richards）说，Brightenview公司和省政府有长期的关系。这是非常标准的中国企业文化，他们需要高级政府官员的信任，对投资项目表示欢迎，这样才能吸引投资者和客户。

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省政府降低移民标准和提高土地售价

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省政府官员参加工程动工剪彩

萨斯喀彻温省政府一直都在表示，愿意成为该项目的合作伙伴，并承诺“在项目开发和运营的每个阶段都将继续支持该项目”

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这个项目将主要依靠来自中国的投资移民，所以百德维尔公司希望省政府能在今年2月修订原来的移民标准：如果投资项目不是在城市，而是在农业地区，就不再要求投资移民必须雇佣加拿大人。

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按照萨省投资移民计划，创业类别移民的申请人是根据他们所获得的积分数来选择的。打分是基于各种资格，包括英语能力、资产净值、以及企业管理经验等。只有得分达到120分以上的人才能符合资格。在2016年12月的抽签选择时300多名申请人中只有14个人达到120分。政府为此不得不降低投资移民分数要求，才使今年的人数有所增加，每季度都有100人左右获选，最后一次10月份的合格分数降到80分，有265人“符合条件”。这是自改革计划启动以来选择的最高人数。申请移民的标准虽然降低了， 但要申请国际物流枢纽项目投资移民的投资额却提高了。

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百德维尔公司与省政府签署了土地购买协议。 省政府原来从私人公司手中购买了要兴建物流港和高速公路的203英亩土地（1英亩等于6.07亩），每亩的价格10.3万加元。 虽然政府知道实际的市场价格要比这低得多，但还是将其中的30英亩土地以每英亩25.6加元卖给了百德维尔公司兴建展览中心， 总值约760万加元。

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虽然这个项目的推广活动仍在继续，但是否真的能落实仍是一个问题。

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RCI with CBC

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