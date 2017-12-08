安省偷猎驼鹿者耍小聪明，仍被罚款还连累他人

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安大略省桑德湾地区的两名男子因非法狩猎驼鹿被罚款4000加元。

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这两名男子有一人名叫马里奥·伯托克（Mario Bertok），是属于非法狩猎，他在法庭上承认犯有非法杀死并占有一头驼鹿两项罪。他被罚款2000加元。

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© CBC / 桑德湾市法院

另一位男子叫弗兰克·鲁泽尔（Franco Ruzzier）在法庭上承认将他的狩猎证借给马里奥，挂在马里奥杀死的驼鹿身上。 他也被罚款2000加元。

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根据法院文件的记载，2015年10月，省立公园的工作人员接到举报说，有两名男子从塞德曼湖省立公园自然保护区用船运输一只死驼鹿。公园的野生动物保护人员随即前往调查。最后了解到是一名并未登记在册的猎人在公园里射杀了驼鹿，并找到了有狩猎证的鲁泽尔，让他拿着狩猎证到公园帮他运走驼鹿。两人乘船将驼鹿运出了公园。执法人员后来证实他们确实拥有驼鹿头和鹿肉，于是起诉了他们。

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当地法院在11月28日开庭审理了这一案件，然后在这个星期四宣布了裁决。

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加拿大各省都对狩猎野生动物有严格的规定。安大略省的详细规定可在网上查询，网址是ontario.ca/hunting。

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任何人发现违法狩猎的现象，或其它违反自然资源保护规定的行为，都可以打电话给当地的自然资源保护办公室。他们通常都有免费拨打的电话。

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