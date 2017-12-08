加拿大家庭平均财富有多少？

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近年来加拿大中央银行、国际金融机构不断警告加拿大人债务负担不断加重、已经到了危险地步，并要求加拿大人减少自己的债务负担。

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那么，加拿大家庭有多少财产呢？

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据加拿大广播公司记者Pete Evans报道，加拿大统计局星期四发布的分析报告显示，加拿大家庭的平均净资产在2016年是29万5千1百加元，差不多就是三十万加币的水平；这比4年前猛增了近15%，几乎是1999年加拿大家庭平均财富的两倍。

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加拿大统计局计算加拿大家庭净资产的方法是，用加拿大人出售自己全部财产后的收入减去其全部债务负担。

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加拿大统计局的研究显示，加拿大家庭财富的增长主要来自其拥有房产的大幅度增值，虽然加拿大人购买房产背负的房贷债务也在明显上升，但两者相比，财产增值的幅度仍然超过了债务的增长。

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与2012年相比，加拿大唯一一个家庭财富负增长的省份是新布伦瑞克省，唯一一个财富没有增长的省份是魁北克省。家庭净资产最高的省份不列颠哥伦比亚省达到42.9万加元，居第二位的安大略省平均家庭净资产是36.6万加元。

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