加拿大西向输油管道又清除一个障碍

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据加拿大广播公司报道，加拿大能源署本星期四发布裁决说，Kinder Morgan Canada公司修建从阿尔伯塔省北部油砂矿基地到不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸的西向输油管道可以不受BC省本拿比市政府法规的约束。

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Kinder Morgan公司的论据是，在加拿大联邦政府已经批准了该输油管道项目的情况下，本拿比市政府无权阻挠该项目的施工。

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位于温哥华附近的本拿比市通过的市政法规规定，Kinder Morgan输油管道通过该市管辖的路段在动工前其施工计划必须先得到本拿比市政府的批准、并获得三个开挖许可证才能动工。

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加拿大能源署的上述裁决等于为Kinder Morgan输油管道在本拿比市路段的施工开放了绿灯。

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本拿比市长Derek Corrigan对加拿大能源署的上述裁决表示非常失望，并抨击加拿大能源署基本上成了Kinder Morgan输油管道公司的橡皮图章。

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