出人意料：萨斯克彻温省无债务家庭比例全国最高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局最新发布的一份报告显示，萨斯喀彻温省无债务家庭的比例在全国最高，有32.8％的家庭在2016年没有欠债。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局星期四公布了《金融安全调查报告》，其中详细列出了加拿大各省家庭财产的平均数额以及欠债家庭的比例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

加拿大统计局称，去年加拿大家庭净资产值的中位数庭净值为29.35万加元若按各省平均，家庭净资产平均数额最高的是不列颠·哥伦比亚省，中位数是42.94万元；其次是安大略省，36.57万元；曼尼托巴省第三，32.08万元。萨省排在第四，29.35万元；随后是艾伯塔省、魁北克省和大西洋省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

右边表格显示的是加拿大各省的家庭平均资产状况，左边红色是2012年的数据，右边蓝色是2016年的数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在债务家庭的比例上， 萨斯克彻温省是最低的，有32.8%的家庭没有债务。而全加拿大平均无欠债家庭的比例是29.6%。其中大多数是年长者的家庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局这份报告的结果与上个月消费者信贷季度报告有明显差异。那份报告说，萨斯喀彻温省的家庭陷入了沉重的负债，非抵押贷款的债务额高于全国平均水平，平均每个消费者的非抵押贷款债务金额为24,783加元，而全国平均水平为22,413美元。还有拖欠率也最严重，全省将近6.9％的消费者在汽车贷款，信用额度和信用卡等方面偿还债务的时间超过90天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的约翰·尼古勒塔（John Nicoletta）解释说，两个报告显示的差异其实并不矛盾，上个月的消费者信贷报告仅统计非抵押贷款。而新的报告中包括了购房的抵押贷款，通常要20年才能还清。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada