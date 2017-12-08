( THOMAS COEX/AFP/Getty Images)

特朗普的耶路撒冷宣言引起巴勒斯坦人愤怒，加拿大站在哪一边？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 8 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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美国总统特朗普本周宣布承认耶路撒冷为以色列首都后，加拿大政府的反应耐人寻味。一方面，外交部表示加拿大不会像美国一样把驻以色列大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷去，另一方面，在英法德等西方国家纷纷劝阻或批评特朗普的时候，特鲁多政府却不出声。

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加沙地带的巴勒斯坦人示威。(SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

星期五（12月8日）在加沙地带，两名巴勒斯坦示威者被打死。同一天还有数十名加沙人受伤。星期四在约旦河西岸各地有一百多人受伤。哈马斯领导人已经向巴勒斯坦人发出大起义号召。

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其实加拿大一向支持以色列

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由保守党领袖哈珀领导的上一届加拿大政府坚定地支持以色列。但CBC议会事务记者埃文.戴尔（Evan Dyer）说，实际上特鲁多政府并没有改变这个立场，只是比哈珀时代低调一些而已。

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不过到了联合国投票的时候，再低调一个国家的立场也是大家看得见的。自哈珀到特鲁多，联合国近年来历次关于以巴冲突的决议，加拿大几乎每一次都和美国一样，站在以色列一边。

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加拿大在以巴问题上是联合国的少数派。不久前联合国大会以151票对6票（9票弃权）通过了一项关于否认以色列对耶路撒冷拥有绝对主权的决议。加拿大是那六个投反对票的国家之一。除了美国和以色列外，另外三票来自密克罗尼西亚，瑙鲁和马绍尔群岛。

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特鲁多的“让加拿大重返国际舞台”的目标之一是赢得联合国非常任理事国席位。但是加拿大在以巴问题上的立场显然无助于实现这个目标。

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耶路撒冷气氛紧张。（SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

在特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都的当天，联合国秘书长古特雷斯表示，他反对任何会危及以巴和平前景的单边措施，耶路撒冷的最终地位问题必须通过以巴双方直接谈判来解决。“在这个令人非常焦虑的时刻，我想清楚地表明，除了两国解决方案别无选择。没有第二套方案。”

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加拿大1979年差点先于特朗普做同样的事

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蒙特利尔大学国际关系史教授萨米尔.扫罗（Samir Saul）分析说，特朗普此举虽然影响在中东，却是做给自己的选民看的。这是特朗普的竞选承诺之一。

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CBC记者Elizabeth Thomson通过信息公开法查阅到的加拿大内阁会议记录显示，1979年，保守党总理乔.克拉克（Joe Clark）当选前也曾承诺要把加拿大驻以色列大使馆迁往耶路撒冷，当选后却打了退堂鼓。

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说服他放弃这个计划的不是外交部或中东问题专家，而是内阁中的几名经济大员。当时加拿大电信巨头贝尔公司正努力在沙特阿拉伯拓展市场。迁大使馆的计划如果实施，势必激起阿拉伯国家的怒火，和沙特的合同恐怕要泡汤。

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几次内阁会议之后，克拉克决定采取“拖字诀”，委托前保守党领袖斯坦菲尔德（Robert Stanfield）深入研究此事。几个月后，加拿大政府静悄悄地把迁大使馆的计划束之高阁。

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（RCI with CBC, Evan Dyer, Elizabeth Thompson）

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