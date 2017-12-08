性侵年轻女队员：前加拿大高山滑雪教练被判12年有期徒刑

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前加拿大高山滑雪教练贝特朗.夏雷（Bertrand Charest）星期五（12月8日）被判处12年有期徒刑。他在今年早些时候被法庭裁定37项性侵罪名。在九名站出来提出正式指控的受害者当中，年纪最小的当时只有12岁。

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今年52岁的夏雷在1991年到1998年期间是她们的高山滑雪教练。主审法官在宣读判决时历数夏雷给她们造成的“难以想象的”痛苦，并对她们的勇气表示赞扬。他对加拿大高山滑雪协会提出了严厉的批评，认为该机构没有尽到保护运动员的责任。

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加拿大高山滑雪协会发表声明，对受害者表示深深的歉意，并感谢她们勇敢地站出来，为加拿大高山滑雪界带来变化。

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星期四（12月7日），加拿大女子体操教练米歇尔.阿森诺（Michel Arsenault）也因性侵指控被停职。他和今天被判刑的夏雷都是加拿大著名教练。

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