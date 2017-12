特鲁多提名资深政府律师为加拿大参议院道德守则监察官

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多提名皮埃尔.勒格(Pierre Legault)为加拿大参议院道德守则监察官。他曾经担任司法部助理副部长,这是政府律师能担任的最高官职。自上一任参议院监察官丽兹.里卡尔(Lyse Ricard)今年6月因丈夫患病而辞职后,一直由他担任临时监察官。

总理的任命还需获得参议院通过。但在正常情况下这只是一个形式,因为总理在做出任命之前已经征询了所有政党领袖的意见。参议院道德守则监察官是一个独立于各党派的职位,任期为七年。

据《环球邮报》报道,目前参议院正在调查胡子修(Victor Oh)等三名参议员及家人今年4月去中国参观访问是否属于应该向监察官报告的礼物或被赞助旅行。

(RCI with CP and Globe and Mail)

