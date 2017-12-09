加拿大退伍军人自杀率过高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者Murray Brewster报道，加拿大联邦政府首次公布了退伍军人自杀问题的研究报告，结论是加拿大退伍军人的自杀率，不论是男性还是女性退伍军人，都明显高出加拿大社会人口的自杀率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军人和退伍军人自杀问题严重 © CBC

退伍军人自杀率

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，加拿大男性退伍军人自杀的可能性比加拿大人口的平均自杀可能性高出36%；而女性退伍军人的自杀率就更高了，与社会女性人口的自杀率相比，女性退伍军人的自杀可能性要高出81%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自杀率最高的群体是年龄不超过25岁的男性年轻退伍军人，他们比社会同年龄组男性人口自杀的可能性高出了242%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队参谋长万斯和国防部长萨詹 © CBC

让人痛心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大退伍军人部长奥里根和军队总参谋长万斯将军都说，这一报告披露的退伍军人严重的自杀问题让人痛心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大退伍军人协会一直要求联邦政府重视退伍军人自杀率过高的问题，但这方面一直没有官方的统计数字来反映加拿大退伍军人的自杀问题到底有多严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去多年来加拿大政府一直不愿意做加拿大退伍军人自杀率与社会人口自杀率的比较研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一次加拿大政府的退伍军人部、国防部和国家统计局把自己的资料拿出来进行交叉对比，以研究退伍军人的自杀问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的报告以1976年到2012年这37年时间里20万加拿大退伍军人的资料为研究的基础数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

资料问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

让这一研究复杂化的一个因素是，加拿大国防部只管现役军人和预备役军人的资料，而退伍军人的自杀统计资料由各个省区的医疗保健系统负责。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个问题是缺乏最新的统计资料。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在阿富汗战场作为工程兵服役过的阿隆Aaron Bedard现在已经退役，他告诉加拿大广播公司记者说，对退伍军人自杀的统计资料只到2012年，而过去5年正是退伍军人自杀的高峰时期，现在的统计分析报告并没有反映出这一情况；也就是说，退伍军人自杀问题要比报告中所描述的要严重得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

防范自杀项目问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿隆认为，要解决退伍军人群体中存在的过高自杀率问题首先要有详实、连续、不断更新的统计数字；其次是要把政府各部门提供的防范自杀项目与退伍军人的自杀统计数字进行交叉对比研究，以评估防范自杀项目是否有效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位退伍军人科克兰说，退伍这么多年了他还要参加战友的葬礼，他们不是死于战火，而是死于自杀，这说明政府的防范自杀项目没有效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada