麦吉尔大学研究出新的结核病检测方法， 已经开始在非洲应用

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期六 9 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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结核病是一种致命的疾病，特别是对儿童来说， 死亡率很高。2015年在全球范围内，15岁以下儿童感染结核病的约100万人，其中有21万儿童死亡。

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如果能在结核病感染的早期发现，治疗就要容易得多，痊愈率也更高。但对感染结核病的儿童来说，早期发现一直很困难。

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现在，加拿大蒙特利尔麦吉尔大学健康中心研究所的科学家研究出了一种新的、更简单、更准确的方法来检测儿童结核病。

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Toyin Togun博士 © RCI

图因·图甘（Toyin Togun）博士是麦吉尔大学流行病学和生物统计学系的研究员，他也是Steinberg全球健康项目小组成员。从2016年起，他就率领一个研究小组研究如何早期发现儿童结核病，并希望能够发现用相对便宜的药物来治疗结核病的方法。

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作为该项目的首席研究员，图甘博士说，结核病往往被看作是一种与贫穷相关的疾病，在发展中国家的发病率很高，因此麦吉尔大学的科学家试图找到新的检测方法。

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基于血液的生物标志物

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他说：“通常情况下，检测结核病的方法是通过对痰液和胸部X光片进行实验室分析。但由于多种原因，儿童的唾液很多时候并不能从喉咙深处产生足够的样本，而X光透视也因为呼吸等因素不完全可靠”。

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但如果不能及早发现，结核病就会在体内扩散，导致死亡。

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现在，麦吉尔大学的研究团队发现了一种存在于血液中的结核病生物标志物，可以通过对血液样本的测试检测出来。更重要的是，它不需要高度复杂的实验室设备或流程。研究团队目前正在开发一种使用简单的手指刺血样本进行测试的流程。

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尝试挽救更多生命

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这种新的检测方法对那些没有完备的实验室设施， 也缺少有经验的透视师的发展中国家来说，要便利的多。他们可以通过简单的验血对儿童进行结核病的测试和诊断，这将是巨大的优势。如果能在非洲西部推广这种检测方法， 预计将能挽救成千上万人的生命。当然这种检测方法不仅可以用在西非，还可以用在世界其他地方，不仅在发展中国家，而且在任何地方都可以确诊儿童是否感染了结核病。

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Madhukar Pai博士

这种新的血液生物标志物的发现和检测过程将大大提高对结核病确诊的可靠性。因为它的化验结果更准确，也将有助于区分出那些与结核病类似症状的其它病例。这样可以避免避免误诊和不必要的治疗。

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目前这种新的检测方法已经开始在冈比亚和其它结核病高发地区进行实际验证。负责验证工作的是麦吉尔大学国际结核病中心的副主任马德胡卡尔·派（Madhukar Pai）博士。他和负责实地验证的团队从“加拿大健康大挑战”项目获得了10万加元的善款，用于改善15岁以下儿童结核病的诊断工作。

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“加拿大健康大挑战”

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这是一个慈善机构，也可以简称为“加拿大的大挑战”。它追求通过创新的方法来解决发展中国家的健康问题， 是受到“全球健康大挑战”的启发创立的。“全球健康大挑战”是美国微软总裁比尔·盖茨和他的妻子在2013年月创建的一个慈善基金。

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2007年，加拿大多伦多大学的一位教授彼得·辛格在加拿大的《国民邮报》上发表了一篇文章，呼吁加拿大也成立一个类似的机构，通过创新发明来帮助发展中国家解决面临的健康问题。这引起了加拿大政府的反响， 在2008年的联邦政府预算中拨款2.25亿加元，创建了“加拿大的大挑战”基金， 并任命辛格博士担任执行长。后来在2015年又追加1.61亿加元作为基金， 用于发展中国家的新生儿和青少年健康基金。

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10几年来“加拿大的大挑战”基金发起了诸多专项行动以帮助发展中国家解决面临的健康问题， 例如“全球健康之星”项目主要是寻找和鼓励帮助发展中国家拯救生命和提高生活质量的新创意；与其他国家合作的“挽救新生命”项目主要是关注怀孕的妇女及新生儿。此外还有关注精神健康的项目等。收听

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