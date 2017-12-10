周末网络广播（2017年12月10日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 10 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

房贷压力测试将让十万加拿大人拿不到房贷（方华）

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© CBC

从2018年1月份开始，想购买房屋但首付不超过20%的加拿大人必须通过“房贷压力测试”，这是加拿大联邦金融监管机构为降低贷款风险而在今年10月份出台的一项新措施。

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一些加拿大人因此在抓紧时间抢在2017年年底之前签订购房合同。自2008年以来，这已经是加拿大第八次试图收紧房贷政策，避免房地产市场过热。

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加拿大媒体评论特鲁多访华：安知非福（亚明）

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© Ng Han Guan/ AP

加拿大总理贾斯汀·特鲁多星期三在广州参加《财富》全球论坛，向中国企业家再次谈到了加拿大的开放和生意机会。

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特鲁多此次对中国的访问没有促成两国启动自由贸易谈判。对此加拿大媒体有一些不同的评论。加拿大广播公司的评论说，特鲁多在加拿大与欧盟签署自由贸易协议后，非常期望能与加拿大的第二大贸易伙伴中国也签署类似的协议，但这次在现实面前碰了钉子，也面对着要付出更高的代价。

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数字内容泡沫即将破灭？（沈二）

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移动为代表的新媒介带动媒体全球化。pixabay免版权图片

路透研究所的一项新研究考察了七家全球性雄心勃勃的新闻公司 – Brut，Business Insider，De Correspondent，HuffPost，Mashable，Quartz和Vice的优缺点。

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廉租房也能建成绿色节能房（方华）

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Indwell在哈密尔顿修建公寓楼“被动屋”@Indwell

随着地球变暖问题的严重和节能、绿色能源的深入人心，人们开始越来越多的听到“被动屋passive-house”这个概念。“被动屋”是指那种高度密封和能源利用率极高的房屋；在加拿大南部地区，这种“被动屋”冬天不需要取暖设备、夏天不需要空调设备就能够保持舒服的室内气温。由于“被动屋”的建设费用高出普通住房的建筑成本5%到25%、而且主要是独立住宅，人们一般不会把多层建筑的公寓楼廉租单元和“被动屋”联系在一起。

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加拿大和国际清除地雷组织欢迎加拿大的资助（亚明）

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© Gleb Garanich

加拿大和国际上致力于排除地雷的非政府组织欢迎加拿大政府为国际排雷行动提供新的资金援助。这个星期一， 自由党政府宣布拨款1200万加元帮助国际排雷行动， 并以此庆祝国际禁止地雷协议签署20周年。1997年，有122个国家在渥太华的国际禁雷会议上签字，后来又有40个国家加入。

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一周图片报道

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